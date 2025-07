Vom Schmiedesohn zum Mythos – in Bildern erzählt

Was als ambitioniertes Mittelalter-Rollenspiel begann, ist längst Teil der europäischen Gamesgeschichte: Kingdom Come: Deliverance II hat sich mit millionenfach verkauften Exemplaren in Windeseile an die Genre-Spitze katapultiert. Nun feiert das Spiel nicht nur seine erzählerische Wucht, sondern auch seine visuelle Kraft – mit einem opulenten Artbook, das mehr ist als nur eine Sammlung schöner Bilder.

„The Art of Kingdom Come: Deliverance II“ ist ein Werk der Superlative. Über neun Monate arbeiteten die Künstler des Studios an dem, was sich inzwischen zu einem 382 Seiten starken Rückblick auf Jahre intensiver Entwicklung ausgewachsen hat – satte 130 Seiten mehr als beim Vorgänger.

The Art of Kingdom Come: Deliverance II – ein Fenster ins Herz des Spiels

Dieses Kingdom Come: Deliverance II Artbook ist nicht bloß ein Beiwerk für Fans, sondern eine Dokumentation der kreativen Seele des Spiels. Von den ersten groben Skizzen der Schlachtfelder bis zu fein ausgearbeiteten Lichtstimmungen in königlichen Gemächern: Die Inhalte stammen direkt aus den Händen der Designer, ergänzt durch persönliche Texte und Reflexionen aus dem Studio.

Concept Artist Filip Štorch nennt das Buch einen symbolischen Schlusspunkt für das Team – einen Moment des Innehaltens nach Jahren voller Druck, Detailarbeit und Leidenschaft.

Dan Vávra und Martin Klíma steuern ein Vor- bzw. Nachwort bei, während das Buch als Portfolio des gesamten Studios verstanden werden kann. Auch Mitarbeitende abseits der visuellen Gestaltung bekommen hier ihren verdienten Platz.

Das Hardcover-Format von The Art of Kingdom Come: Deliverance II misst 30 × 23 cm und erscheint in zwei Sprachen. Es ist der zweite große Band unter dem Label Xzone Originals und richtet sich an Sammler, Liebhaber und alle, die verstehen wollen, wie viel Liebe zum Detail hinter einem Spiel wie diesem steckt.

Mit diesem Buch bleibt Kingdom Come: Deliverance II nicht nur im Gedächtnis – sondern findet seinen Platz im Bücherregal.