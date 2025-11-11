Vom Mittelalterepos zum Monsterjäger – ein Wechsel mit Gewicht

In der Welt der Rollenspiele kündigt sich ein spannender Umbruch an. Nach dem großen Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2, das mit seiner historischen Authentizität und seinem kompromisslosen Schwierigkeitsgrad viele Spieler fesselte, zieht es einen der prägenden Köpfe hinter dem Spiel in neue Gefilde. Karel Kolmann, leitender Gameplay-Designer bei Warhorse Studios, hat das tschechische Entwicklerstudio verlassen und ist nun Teil des Teams von CD Projekt Red – jenem Studio, das mit der The Witcher-Reihe Videospielgeschichte schrieb.

Kolmann war bei Warhorse für zentrale Systeme verantwortlich und prägte unter anderem den berüchtigten Hardcore-Modus, der Spielern alles abverlangte – kein Kompass, kein Autospeichern, dafür realistische Verletzungen und unbarmherziges Überleben. In einem Beitrag auf LinkedIn teilte er mit, dass er nun als Senior Quest Designer an The Witcher 4 arbeitet. Bereits bei Kingdom Come: Deliverance 2 schrieb er an über elf Quests mit, gestaltete Dialoge, Cutszenen und war sogar direkt an der Programmierung großer Schlachten beteiligt.

Sein Wechsel zu CD Projekt Red ist für viele Fans ein Grund zur Freude – schließlich könnte seine Erfahrung in Sachen realistischer Spielmechaniken und detailverliebtem Storytelling genau das sein, was der neuen The Witcher-Trilogie zusätzliche Tiefe verleiht. Denn mit dem kommenden Teil soll ein neues Kapitel beginnen – eines, das nicht mehr Geralt von Riva, sondern Ciri in den Mittelpunkt rückt.

„The Witcher 4“ – Wenn Realismus auf Fantasy trifft

CD Projekt Red plant mit The Witcher 4 nicht einfach eine Fortsetzung, sondern einen Neuanfang. Nachdem Geralt seine Geschichte abgeschlossen hat, soll nun seine Ziehtochter Ciri das Schwert übernehmen – eine Figur, die in der Fangemeinde seit Jahren für Faszination sorgt. Laut ersten Berichten ist das Spiel frühestens 2027 zu erwarten, doch intern wird bereits intensiv daran gearbeitet.

Mit Kolmann im Team könnte die Serie härter und authentischer werden als je zuvor. Sein Hang zu fordernden Spielmechaniken lässt vermuten, dass besonders erfahrene Spieler im neuen Witcher-Abenteuer gefordert werden. Ein realistisches Kampfsystem, dynamische Quests und moralische Entscheidungen mit echten Konsequenzen – vieles deutet darauf hin, dass The Witcher 4 spielerisch mehr Tiefgang bekommt.

CD Projekt Red selbst sprach zuletzt von einer „neuen Trilogie“, die Ciri in den Mittelpunkt stellt und auf modernste Technik setzen soll. Dass nun jemand mit Kolmanns Hintergrundwissen an Bord ist, dürfte nicht nur Fans von Rollenspiel-Herausforderungen freuen, sondern auch all jene, die sich nach einem intensiven, lebendigen Fantasy-Erlebnis sehnen.