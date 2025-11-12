Das tschechische Entwicklerstudio Warhorse Studios hat in dieser Woche ein echtes Rundum-Paket geschnürt: Mit dem neuen Update 1.5 erhält Kingdom Come Deliverance 2 zahlreiche Verbesserungen, die nicht nur technische Schwächen ausbügeln, sondern das gesamte Spielerlebnis spürbar verfeinern. Besonders Fans realistischer Details dürfen sich freuen – etwa über ein überarbeitetes Schmiedesystem, das nun auch Materialien aus dem Lager oder dem Pferdeinventar berücksichtigt.

Auch in Sachen Präsentation hat sich viel getan. Die Gesichtsanimationen wurden erstmals an die jeweilige Sprachversion angepasst, wodurch Dialoge natürlicher und glaubwürdiger wirken. Gleichzeitig optimierten die Entwickler die Farbdarstellung im HDR-Modus, was die mittelalterliche Spielwelt lebendiger und kontrastreicher erscheinen lässt. Ein überarbeiteter Kampfablauf, zahlreiche Bugfixes und flüssigere Bewegungen runden das Update ab.

Warhorse Studios unterstreicht mit dieser Aktualisierung, dass Kingdom Come Deliverance 2 längst kein gewöhnliches Rollenspiel mehr ist. Sondern ein Werk, das mit jedem Patch weiter reift. Der vollständige Changelog, so das Studio, umfasst Dutzende Detailanpassungen. Von Questverbesserungen bis hin zu subtilen Animationen, die die Immersion noch stärker machen.

Mysteria Ecclesiae – ein letztes Rätsel im Schatten des Klosters

Doch das Update ist nur ein Teil des großen Finales: Mit „Mysteria Ecclesiae“ hat Warhorse den dritten und letzten Story-DLC veröffentlicht – eine düstere Erweiterung, die Heinrich ein letztes Mal in eine gefährliche Mission schickt. Diesmal führt ihn die Spur ins Kloster von Sedletz, wo eine mysteriöse Krankheit um sich greift. Die Spieler übernehmen die Rolle eines mittelalterlichen Ermittlers, der das Geheimnis hinter den Klostermauern aufdeckt – und dabei erkennen muss, dass nicht alles so heilig ist, wie es scheint.

„Begleite Heinrich auf einer spannenden Mission, die deine detektivischen Fähigkeiten auf die Probe stellt“, heißt es im offiziellen Blogpost der Entwickler. Neben der fesselnden Geschichte bietet der DLC neue Ausrüstungsgegenstände, Waffen, Tränke und Bücher, die die Erkundung noch abwechslungsreicher gestalten. Für 13,99 Euro ist die Erweiterung einzeln erhältlich oder als Teil des Season Pass verfügbar.

Für alle, die Kingdom Come Deliverance 2 bisher verpasst haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg: Die frisch erschienene Royal Edition bündelt das Hauptspiel mit sämtlichen Erweiterungen – darunter Legacy of the Forge, Brushes with Death und Mysteria Ecclesiae. Damit verabschiedet sich Warhorse Studios nicht nur von Heinrichs Geschichte, sondern feiert auch den Abschluss einer Ära – mit einem würdigen Finale, das das Mittelalter realistischer wirken lässt als je zuvor.