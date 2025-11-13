Ein neues Kapitel für Aloys Welt – jetzt als Online-Abenteuer

Seit Jahren kursierten Gerüchte über ein Online-Spiel im Horizon-Universum – nun ist es offiziell: Auf der G-Star 2025 stellte NCsoft gemeinsam mit Guerrilla Games das lang erwartete MMORPG „Horizon Steel Frontiers“ vor. Das erste Gameplay-Material zeigte eine detailverliebte Welt, die sofort Erinnerungen an die beliebten PlayStation-Titel Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West weckt.

Die Entwickler versetzen Spielerinnen und Spieler in die sogenannten Deadlands, eine Region, die sich an echten Landschaften Arizonas und New Mexicos orientiert. Zwischen Wüstenruinen, überwucherten Maschinenwracks und weiten Canyons soll man auf „tausende andere Spieler“ treffen, wie NCsoft im begleitenden Entwickler-Video erklärt. Dabei wird die Mischung aus kooperativen Jagden auf Maschinenwesen und PvP-Gefechten zwischen rivalisierenden Stämmen zum Herzstück des Gameplays.

Für die nötige Mobilität sorgen Mounts, Greifhaken und Kletterpassagen, während das Kampfsystem den typischen Horizon-Stil beibehält: Schwachstellen analysieren, präzise treffen, und im richtigen Moment ausweichen. Schon jetzt wird deutlich – Steel Frontiers möchte das Gefühl der Einzelspieler-Vorlage ins große MMO-Format übertragen, ohne dabei an Dynamik zu verlieren.

„Ein Monster Hunter in Horizon-Welt?“ – Community zwischen Begeisterung und Skepsis

Die Reaktionen auf das gezeigte Material fallen überwiegend positiv aus. Viele Fans loben die gelungene Mischung aus vertrauter Optik und frischem MMO-Ansatz. Auf YouTube häufen sich Kommentare wie: „Das ist ja ein Monster Hunter … und ich mag das sehr“ oder „Das sieht aus wie ein Monster Hunter, ich bin heiß drauf“. Die Parallelen zu Capcoms Erfolgsreihe sind nicht zu übersehen – vor allem in den epischen Kämpfen gegen maschinelle Giganten und im kooperativen Spielprinzip.

Doch es gibt auch Kritik: Das Spiel erscheint zunächst nur für PC und Mobile, was bei vielen PlayStation-Fans für Enttäuschung sorgt. Nutzer wie Frøst-PS nennen es gar „einen Schlag ins Gesicht für Horizon-Fans“, die auf eine PS5-Version gehofft hatten. Dennoch lassen die Entwickler die Tür offen – NCsofts bisherige Veröffentlichungsstrategie legt nahe, dass ein späterer Steam-Release oder gar ein Konsolenport nicht ausgeschlossen ist.

Einen festen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, doch schon jetzt scheint Horizon Steel Frontiers das Potenzial zu haben, frischen Wind in die MMO-Landschaft zu bringen. Wenn NCsoft es schafft, die Stärken der Serie – emotionale Erzählweise, atmosphärische Welt und taktisches Gameplay – in ein Online-Erlebnis zu übertragen, könnte hier der nächste große Blockbuster entstehen.