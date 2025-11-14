Seit einem Jahrzehnt zeigt Friendly Fire, wie stark die Community werden kann, wenn Unterhaltung und Solidarität zusammenfinden. Aus einer spontanen Idee zwischen befreundeten Creator*innen ist ein kulturelles Phänomen herangewachsen, das jedes Jahr neue Maßstäbe setzt. Mehr als zwölf Millionen Euro wurden bisher gesammelt – eine Summe, die eindrucksvoll beweist, welchen Einfluss das Event in der deutschen Streaming-Landschaft gewonnen hat.

Mit der elften Ausgabe schlägt Friendly Fire nun ein weiteres Kapitel auf, das nicht nur thematisch, sondern auch organisatorisch an Größe gewinnt. Inspiriert vom römischen Imperium und getragen von Ubisoft als Hauptsponsor, rückt 2025 ein Motto in den Mittelpunkt, das so monumental ist wie die Aktion selbst.

„Pax Romana trifft Pixelpower“: Ein Charity-Event im XXL-Format

Noch bevor der Startschuss fällt, sorgt die thematische Ausrichtung für Gesprächsstoff: Das römische Reich, dargestellt durch Ubisofts kommenden Titel Anno 117: Pax Romana, verleiht Friendly Fire XI einen epischen Rahmen. Schon der erste Teaser-Trailer lässt erkennen, dass dieses Jahr nicht nur optisch, sondern auch programmatisch ein großer Sprung bevorsteht.

Die Eckdaten sprechen für sich: Zwölf Stunden Livestream, eine opulente Preshow ab 14 Uhr und eine Produktion, die in den Studios von Laser Studios in Leipzig fast schon TV-Dimensionen erreicht. Im Mittelpunkt stehen wie immer die Streamer, die Friendly Fire groß gemacht haben – allen voran Gronkh, Pandorya und die PietSmiet-Crew, flankiert von Creatorn wie MrMoreGame, fisHC0p, PhunkRoyal und weiteren bekannten Gesichtern aus dem deutschsprachigen Gaming-Kosmos.

Dass Ubisoft als offizieller Hauptsponsor die Bühne dominiert, ist kein Zufall. Der Titel Anno 117 setzt auf historische Tiefe und spielerische Ambitionen, die perfekt zum Charity-Gedanken passen. Karsten Jahn, General Manager Marketing Central Europe, macht im offiziellen Statement deutlich, wie viel Bedeutung das Event für das Unternehmen hat:



„Friendly Fire ist über die Jahre zu einem festen Bestandteil der deutschen Gaming- und Charity-Landschaft geworden. Umso schöner ist es, dass mit Anno 117: Pax Romana ein Titel im Mittelpunkt steht, der nicht nur für strategische Tiefe und historischen Anspruch steht, sondern auch für die Innovationskraft deutscher Entwicklerstudios.“

„Zwölf Stunden, die Leben verändern könnten“: Wohltätigkeit im großen Stil

Wie immer steht im Kern der Veranstaltung der Wunsch, Gutes zu tun – und auch 2025 ist die Liste der unterstützten Organisationen beeindruckend breit gefächert. Von der Kindernothilfe und Civilfleet-Support über JUUUPORT und Queermed Deutschland bis hin zu regionalen Tierschutzvereinen reicht die Palette der Projekte, die von den Spenden profitieren. Zusätzlich fließt ein Teil der Einnahmen in den Friendly-Fire-Nothilfefonds, der bei akuten Krisen schnell und unbürokratisch helfen kann.

Ein besonderer Hingucker ist der diesjährige Friendly-Fire-Kalender, der erstmals nicht vom Hauptsponsor gestaltet wurde. Stattdessen hatten zwölf Künstlerinnen und Künstler aus der Community die Chance, ihre Vision des Themas grafisch umzusetzen – ein kreatives Geschenk an alle Fans und gleichzeitig ein zusätzlicher Spendenmotor. Das Keyart stammt von Ricardo Loschelder, während nerdstar den offiziellen Trailer beisteuerte. Merch und limitierte Editionen werden wie gewohnt über den Friendly-Fire-Shop von yvolve verkauft; sämtliche Gewinne gehen vollständig in die Spendensumme.

Auch nach elf Jahren bleibt Friendly Fire ein emotionales Highlight des Streaming-Jahres. Ein Event, das die Gaming-Szene über Generationen hinweg zusammenführt und zeigt, dass digitale Unterhaltung längst im Herzen der Gesellschaft angekommen ist. 2025 könnte erneut ein Rekordjahr werden – doch vor allem wird es eine Nacht, in der Community und Creator bewiesen, was möglich ist, wenn man gemeinsam für etwas Größeres kämpft.