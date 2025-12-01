Seit Jahren schauen Total-War-Fans gespannt auf Creative Assembly, denn so lange wie jetzt mussten sie noch nie auf ein neues Hauptspiel warten. Die Reihe, die seit 1999 historische Schlachten und Fantasy-Epen prägt, steckt gerade in einer ungewöhnlich langen Ruhephase. Umso lauter werden die Spekulationen darüber, in welche Richtung das Studio als Nächstes geht.

Inmitten dieser Ungewissheit sorgt nun eine Stimme aus der Warhammer-Szene für frischen Zündstoff: YouTuber Valrak, in der Tabletop-Community kein Unbekannter, behauptet, mit absoluter Sicherheit zu wissen, dass Total War bald ins Science-Fiction-Universum von Warhammer 40K vorstößt. Eine Ankündigung soll bereits im Dezember über die Bühne gehen.

„Ich bin mir 110 Prozent sicher“ – Was hinter Valraks Behauptung steckt

Ein Insider, der selten danebenliegt

Valrak gilt im Warhammer-Tabletop-Umfeld als jemand, der häufiger trifft als danebenliegt. Seine Videos drehen sich meist um Miniaturen, Lore und Games-Workshop-Themen – und genau dort scheint er gute Kontakte zu haben. „Ich bin mir zu 110 Prozent sicher“, sagt er in seinem aktuellen Video, das innerhalb kürzester Zeit hohe Wellen in der Community schlägt.

Während seine Trefferquote außerhalb des Tabletop-Kosmos schwankt, ist die Szene jetzt besonders aufmerksam: Wenn Valrak derart deutliche Worte wählt, gehen viele Fans davon aus, dass er solide Hinweise aus seinem Netzwerk erhalten hat.

Warum der Dezember so wichtig ist

Der Zeitpunkt passt auffallend gut. Creative Assembly feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum der Total-War-Reihe. Schon im Sommer kündigte das Studio einen großen Livestream für den 4. Dezember an – ein Event, das die Vergangenheit würdigen und den Blick in die Zukunft richten soll.

Genau hier setzt die Spekulation an: Wenn Creative Assembly neue Projekte enthüllt, wäre ein Warhammer-40K-Ableger ein Schwergewicht, das perfekt zu einem Jubiläums-Showcase passen würde.

Warum ein Schritt zu Warhammer 40K Sinn ergibt – und was wir (noch) nicht wissen

Der logische nächste Schritt nach „Warhammer 3“

Creative Assembly und Games Workshop haben mit der Warhammer-Fantasy-Trilogie einen massiven Erfolg gelandet. „Warhammer 3“ erzielte Millionenverkäufe, dominierte zeitweise die Steam-Charts und sicherte sich eine treue Modding-Szene.

Es würde betriebswirtschaftlich fast fahrlässig wirken, die Partnerschaft nach „Warhammer 3“ zu beenden. Warhammer 40K bietet zudem eine riesige Fangemeinde, markante Fraktionen wie Space Marines, Necrons oder Orks und eine tonnenschwere Lore, die sich hervorragend für epische Strategieschlachten eignet.

Das große Fragezeichen: Wie sieht Total War in 40K überhaupt aus?

Genau hier beginnt der spekulative Teil. Total War ist tief verwurzelt in klassischen Feldschlachten – Infanterie, Kavallerie, Artillerie. Warhammer 40K hingegen lebt von futuristischen Waffen, titanischen Maschinen, orbitaler Kriegsführung und Fraktionen, die eher an Space-Operas erinnern.

Ein Übergang wäre eine enorme Herausforderung und könnte den größten Umbruch der Seriengeschichte bedeuten. Manche Fans erwarten ein Hybrid-Modell, andere vermuten eine radikal neue Interpretation des bekannten Total-War-Gameplays. Offizielle Infos gibt es dazu bisher keine.

Was jedoch sicher ist: Wenn Valrak recht behält, wird der Dezember für die Total-War-Community ein äußerst spannender Monat.