Das Universum von Warhammer 40.000 ist seit jeher ein Ort, an dem keine Ruhe einkehrt – weder für die Menschheit noch für ihre Fans. In dieser düsteren Science-Fiction-Welt, in der riesige Imperien gegeneinander kämpfen und monströse Wesen die Sternensysteme durchstreifen, zählt jede Waffe – und jeder Modus.

Aufmarsch im Schatten der Galaxis

Saber Interactive weiß das nur zu gut. Seit der Veröffentlichung von Space Marine 2 bastelt das Entwicklerstudio am perfekten Actionerlebnis. Schon länger war klar, dass ein Horde-Modus kommen würde – jetzt ist es endlich soweit. Im Rahmen des traditionsreichen Skulls-Events wurde der sogenannte „Siege Mode“ erstmals offiziell vorgestellt. Ein Trailer heizt bereits kräftig die Vorfreude an.

Die Community reagiert begeistert: Auf Reddit sammeln sich euphorische Beiträge, die von purer Vorfreude zeugen. Manche schreiben, sie hätten sich genau das seit Tag eins gewünscht. Andere feiern besonders die Rückkehr der ikonischen Dreadnoughts – wandelnde Panzereinheiten, die auch im Spiel den Unterschied machen könnten.

Berühmtes Unternehmen bringt Gratis-Update für Space Marine 2

Im Mittelpunkt des neuen Modus steht ein simples, aber bewährtes Konzept: Drei Spieler stellen sich endlosen Gegnerwellen. Die Kontrahenten? Bekannte Größen wie Tyraniden und Chaoskultisten. Runde für Runde wird es härter – dafür gibt’s Belohnungen wie Munition, Heilung und sogar computergesteuerte Helfer. Wer clever spart, kann sogar einen Dreadnought herbeirufen und das Schlachtfeld dominieren.

Das Update erscheint am 26. Juni 2025 und ist für alle Plattformen – PC, PS5, Xbox Series X|S – kostenlos. Neben dem Siege-Mode bringt es auch weitere Verbesserungen mit, über deren Inhalte allerdings noch wenig bekannt ist.

Entwickler Saber Interactive, unter dem Dach von Publisher Focus Entertainment, hat mit dem Koop-Modus offenbar genau den Nerv der Spielergemeinde getroffen. Und auch wenn es Kritik an der Spieleranzahl gibt, bleibt der Grundtenor positiv. Ein gefeiertes Franchise, ein berühmtes Entwicklerstudio und ein Gratis-Update: Für Fans von Space Marine 2 könnte der Sommer kaum besser starten.