„Die Resultate haben alle Erwartungen übertroffen“ – Ein Beta-Test, der Fans hellhörig macht

Ein Zehn-Mann-Team stemmt, was ein AAA-Studio liegen ließ

Hinter dem ambitionierten Projekt steht ein rund zehnköpfiges Modding-Kollektiv, das seit Monaten an einer stabilen Multiplayer-Variante von „Cyberpunk 2077“ arbeitet. Ihr Ziel ist nicht weniger als eine voll funktionsfähige Online-Komponente, die PvP-Schießereien, große Rennen und bis zu zwanzig gleichzeitig spielende Personen zulässt. Quests aus dem Hauptspiel sollen zwar außen vor bleiben, doch dafür können Spielerinnen und Spieler eigene Server aufsetzen – ein Ansatz, der an frühe PC-Community-Projekte der 2000er erinnert.

Ein Beta-Test setzt ein Ausrufezeichen

Kürzlich lud CyberMP zu einem umfangreichen Playtest ein. Getestet wurden Stabilität, neue Spielmodi und vor allem die Synchronisation der Spielfiguren – ein entscheidender Punkt für jede Multiplayer-Erfahrung. Das Fazit fiel überraschend euphorisch aus. Unter einem auf YouTube veröffentlichten Video schreibt das Team:

„Die Resultate haben alle Erwartungen übertroffen. Dieser Test kann mit Recht als einer der erfolgreichsten in der Geschichte dieses Projekts bezeichnet werden.“

Auch der offizielle Discord-Kanal klingt ungewöhnlich optimistisch:

„Während der Tage des Beta-Tests wurden nur eine Handvoll Client-Crashes aufgezeichnet. Alle Gameplay-Bugs werden beseitigt oder wurden es bereits. Wir glauben, dass wir ein neues Level erreicht haben.“

„Ein neues Level“ – Was dieser Meilenstein wirklich bedeutet

Night City bekommt neuen Atem – dank der Community

Dass ein Modding-Team dort Erfolge feiert, wo ein Studio mit mehr als tausend Mitarbeitenden kapitulieren musste, zeigt eindrucksvoll, wie leidenschaftlich die „Cyberpunk“-Community das Spiel weiterhin unterstützt. Seit dem Release des gefeierten DLC „Phantom Liberty“ und des großen 2.0-Updates erlebt das Spiel ohnehin einen zweiten Frühling. Ein stabiler Multiplayer könnte nun zu einer dritten Renaissance führen – auch wenn dieser nicht offiziell von CD Projekt Red stammt.

Wann erscheint die Mod? So steht es um die Zukunft

Auch wenn der Beta-Test Hoffnung macht, bleibt ein Punkt unklar: ein Release-Datum. Das Team kündigte an, in den kommenden Wochen detailliertere Einblicke in den Entwicklungsstand zu geben. Bislang existiert jedoch kein Zeitfenster. Dennoch klingt die jüngste Kommunikation so selbstbewusst wie nie zuvor. Die Mod ist nicht mehr ein experimentelles Hobbyprojekt – sie ist ein ernstzunehmender Versuch, Night City um eine Komponente zu erweitern, die viele längst abgeschrieben hatten.

Wenn CyberMP sein Tempo hält, könnte „Cyberpunk 2077“ bald etwas bieten, was selbst CD Projekt Red nicht mehr liefern wollte: ein gemeinsames, chaotisches, neongetränktes Spielerlebnis ohne Grenzen.