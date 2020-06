NIS America hat mit einem neuen Trailer den Releasetermin von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV bekannt gegeben. Das Spiel wird am 27. Oktober für die PlayStation 4 erscheinen. Die Versionen für Nintendo Switch und PC folgen im nächsten Jahr.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In Trails of Cold Steel IV steht das Erebonian Empire am Rande eines großen Krieges. Die Geschichte knüpft an die Ereignisse des dritten Teils an: Die Helden der Class VII stellen sich den Streitkräften des Empires entgegen, um dessen Machtergreifung zu verhindern. Rean Schwarzer, Held des Erebonian Civil War und Ausbilder der Class VII, wird vermisst. Die alten und neuen Schüler der Class VII müssen sich mit weiteren Helden zusammenschließen – die einzige Chance, die totale Zerstörung aufzuhalten.

Features: