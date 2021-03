Das Razer Kaira Pro ist der neueste Spross der vielfältigen Razer-Familie. Das drahtlose Gaming-Headset mit einer Reichweite von 10 Metern wurde speziell für Xbox-Konsolen, PC und Smartphones entwickelt, um schnell von einer Xbox-Konsole zu einem gleichzeitig gekoppelten Bluetooth 5.0-Gerät wechseln zu können. Quasi ein Kopfhörer für alle Gelegenheiten!

Edles Design trifft gewohnt hohe Produktqualität

Beim Auspacken des Razer Kaira Pro entdecken wir ein hochwertiges Produkt in Schwarz und dem typisch knalligen Razer-Grün. Das Design ist mittels dezent grüner Streifen elegant gehalten. Auf den Außenseiten beider Chroma Ohrmuscheln sitzt das Razer Logo, welches je nach Einstellung via Razer Headset Setup-App in verschiedenen Farben leuchtet.

Beim ersten Aufsetzen freuen wir uns schon einmal über das 293 Gramm-Fliegengewicht des Kaira Pro. Auch die Brillenträger unter uns berichteten von einem angenehm druckfreien Tragegefühl. Der verstellbare Rahmen besteht aus matt strukturiertem Kunststoff inklusive Edelstahl-Elementen. Grün gepolsterter Schaumstoff bedeckt den oberen Innenteil des Kopfbands, um einen besonders angenehmen Tragekomfort auch bei stundenlanger Nutzung zu gewährleisten.

Das Kaira Pro bietet einen guten Neigungsbereich und ist somit für die meisten Kopfformen geeignet. Die Ohrmuscheln sind mit FlowKnit Memory Foam-Ohrpolstern bezogen, welche Schweiß- und Wärmestau zuverlässig minimieren. An der linken Ohrmuschel befinden sich Mikrofon-Stummschalter, Lautstärkeregler, LED-Statusanzeige, Netzschalter, Ladeanschluss sowie das biegbare HyperClear Cardioid Mikrofon. Auf der rechten Seite sitzt der EQ/Xbox Pairing-Knopf und das Gaming/Chat-Balance-Rad.

Da das Kaira Pro speziell für die neue Xbox entwickelt wurde, verwendet es ein Design ohne Dongle, das wie ein Controller direkt mit der Konsole synchronisiert wird. Nach dem Koppeln mit der Konsole kann man folglich das Headset selbst dazu verwenden, um die Konsole ein- und auszuschalten. Man muss also nicht mal das Sofa verlassen, um kurz ein neues Game anzuzocken;)…