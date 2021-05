Focus Home Interactive veröffentlicht einen Cinematic Trailer von Necromunda: Hired Gun. Das Video zeigt die Stadt Necromunda, eine der dunkelsten Gegenden im Warhammer 40.000 Universum. Die Tiefen der Stadt sind der Zufluchtsort für den Abschaum der Gesellschaft: Gangs, Gesetzlose und natürlich Kopfgeldjäger, die nicht nur das schnelle Geld im Blick haben, sondern zur Legende werden wollen.

Die Jagd beginnt in Kürze! Necromunda: Hired Gun erscheint am 1. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine physische Version ist ab dem 30. Juni im Handel verfügbar.

In StreumOn Studios rasantem FPS erwartet Spieler mit der gleichnamigen Stadt Necromunda ein düsterer und gewalttätiger Ort, an dem alles möglich ist – jedenfalls zum richtigen Preis. Als Kopfgeldjäger ist es in dieser Welt voller Gewalt vorteilhaft, alles und jeden zu kennen – sei es für neue Aufträge, oder um herauszufinden, wer einem möglicherweise in den Rücken fällt.