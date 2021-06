Die Suche nach einer neuen passenden Tastatur kann mitunter sehr zeitaufwendig werden. Doch welche Tastatur darf es denn nun sein? Klein und handlich? Viele Funktionstasten? Mit oder ohne Kabel? Fakt ist: Wer sich Hardware von Logitech kauft, holt sich Qualität ins Haus! Trifft diese Behauptung auch auf die G915 TKL Tastatur zu?

Erhältlich ist die Logitech G915 TKL - wie der Name schon sagt: TenKeyLess ohne Ziffernblock - in Schwarz oder Weiß. Zudem gibt es beide Farben wahlweise als GL Clicky (hörbarer Klick und taktiles Feedback), GL Tactile (leichtes taktiles Feedback durch sanften Ruck) und GL Linear (völlig fließender Tastenanschlag). Wir durften die schwarze GL Clicky Variante für euch testen...

Schlank und dennoch robust

Hier gehen Qualität, Optik und Haptik Hand in Hand: Das Case der G915 TKL aus gebürstetem Aluminium wurde im Inneren mit Stahl verstärkt, um die Griffigkeit und den Widerstand zu verstärken. Alle Tasten sind mittels Double Shot Caps-Verfahren hergestellt. Die gummierten Standfüße halten die TKL an Ort und Stelle. Alles in allem: SEHR EDEL!

Der komplette Inhalt der Packung: Mikro-USB Kabel, USB Adapter für den Dongle, Gebrauchsanweisung

Nach all den positiven Details ist der wohl einzige Kritikpunkt - nämlich das USB-Ladekabel - fast schon unbegreiflich: Die G915 sowie die G915 TKL setzen beide auf den mittlerweile veralteten Mikro-USB-Anschluss. Ein USB-C-Anschluss wäre in dieser Preisklasse mehr als wünschenswert gewesen: Alleine die Ladezeit wäre hierdurch wahrscheinlich halbiert worden. Laden und Spielen ist jedoch zeitgleich möglich, wodurch das Ladekabel hier demnach glücklicherweise nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Über den F-Tasten befinden sich linkerseits die Tasten für Lightspeed bzw. Bluetooth und Beleuchtung, im rechten Bereich sind die Mediatasten sowie ein Alu-Rad zur intuitiven Lautstärkeregelung eingearbeitet. Verbunden wird die TKL wahlweise via Bluetooth oder Lightspeed-Technologie mittels mitgeliefertem Dongle. Letztere Methode eignet sich durch verzögerungsfreies Tippen eher zum Gaming. Bluetooth würden wir persönlich nur in Verbindung mit Tablets oder eben im Non-Gaming-Betrieb nutzen, allein schon, um den Akku zu schonen.

Die G915 TKL ist mit hochleistungsfähigen flachen mechanischen GL-Switches ausgestattet, die nur halb so hoch sind wie herkömmliche Switches, aber dieselbe Geschwindigkeit, Präzision und Leistung bieten. Dies ermöglicht eine ultraflache G915 TKL Tastatur im ergonomischen Design für mehr Komfort und eine natürlichere Handhaltung. Erhältlich ist das Board wie bereits erwähnt als GL Clicky, GL Tactile und GL Linear. Welche Ausführung die Richtige ist, muss jeder für sich selbst beurteilen...

Folgende Übersicht als kleine Entscheidungshilfe: