One Piece Odyssey, die RPG-Adaption des ikonischen Anime und Mangas, ist ab sofort auch als Deluxe Edition für Nintendo Switch erhältlich. Diese neue Edition bietet nicht nur das vollständige Spiel, sondern auch den Bonusinhalt „Reunion of Memories“. Auch exklusive Outfits für die Strohhut-Crew, darunter Reise-Outfits und die exklusiven City of Water-Outfits gehören dazu.

Seit seinem Release im vergangenen Jahr auf PlayStation, Xbox und PC hat One Piece Odyssey bereits zahlreiche Fans begeistert. Nun können auch Nintendo Switch-Spieler in das Abenteuer eintauchen.

In One Piece Odyssey wird die Strohhut-Crew von einem Sturm erfasst und strandet auf der geheimnisvollen Insel Waford. Spieler übernehmen die Kontrolle über Ruffy und seine Freunde, um die Insel zu erkunden und einen Weg zurück zur Grand Line zu finden. Die Deluxe Edition des Spiels bietet den zusätzlichen Bonusinhalt „Reunion of Memories“, der nach Abschluss der Hauptstory zugänglich ist.

Ein herausragendes Merkmal von One Piece Odyssey ist die Möglichkeit, jedes Mitglied der Strohhut-Crew zu steuern und ihre individuellen Fähigkeiten für Erkundungen und Kämpfe zu nutzen.

Das Spiel bietet rundenbasierte Kämpfe mit dem innovativen „Scramble Area Battle-System“, das es den Spielern ermöglicht, sich während der Kämpfe durch verschiedene Bereiche zu bewegen und so die beste Strategie zu finden. Zusätzlich bietet das „Dramatic Scene-System“ Kämpfe. Diese sind an Szenendes Animes angelehnt und bieten die Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu sammeln.

Neue Herausforderungen und Abenteuer

In One Piece Odyssey wird die Strohhut-Crew durch die mysteriöse Macht von Lim ihrer Kräfte beraubt. Dies führt zu einer neuen, spannenden Geschichte, die tief mit den Erinnerungen der Gruppe verwoben ist. Spieler treffen auf die Inselbewohner Lim und Adio und müssen zahlreiche Herausforderungen meistern, um ihre Kräfte zurückzuerlangen und von der Insel zu entkommen.

Netflix-Adaption und weitere Neuigkeiten

Neben dem erfolgreichen Spiel One Piece Odyssey sorgt auch die kommende Netflix-Adaption von One Piece für Aufsehen. Der neue Trailer zeigt actiongeladene Szenen und stellt die Strohhut-Crew in spannenden Kämpfen vor. Fans können sich auf bekannte Synchronsprecher und packende Seeschlachten freuen. Die Serie startete am 31. August 2023 auf dem Streaming-Dienst.