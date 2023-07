Please enable JavaScript play-rounded-fill



Im neuen Trailer der Netflix-Adaption von One Piece geht es heiß her. So sehen wir große Seeschlachten und Kämpfe gegen abenteuerlustige Gegner.

Nachdem wir im letzten One Piece-Trailer Ruffy, Zorro und Nami in Aktion sehen durften, gesellen sich nun zwei neue Mitglieder der Strohhutpiraten dazu: Sanji und Usopp. Gemeinsam stürzt sich die gewachsene Crew in actionreiche Kämpfe und andere brenzliche Situationen.

Besonders schön ist es zu sehen, dass man dem Konzept treu geblieben ist, die Namen der Attacken auszurufen.

In unserer letzten Meldung haben wir euch bereits berichtet, dass Netflix für die Arbeit an der One Piece-Adaption die originalen SynchronsprecherInnen des Anime eingesetzt hat. Allerdings konnten bisher nur die BesitzerInnen der Netflix-App den altvertrauten Stimmen lauschen.

Mit der Veröffentlichung auf YouTube nehmen nun weitaus mehr Fans an diesem Nostalgietrip teil. Ihre Begeisterung über die Wahl der SynchronsprecherInnen teilen sie in den Kommentaren.

Die Netflix-Adaption von One Piece erscheint am 31. August um 9 Uhr. Einen weiteren Trailer zur Serie könnt ihr euch hier ansehen.