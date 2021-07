Speedlink hat mit dem Rait Gamepad einen neuen Controller auf den Markt gebracht. Dieser ist in einer kabelgebundenen und einer kabellosen Variante erhältlich und soll vor allem mit über acht Stunden kabellosem Gaming glänzen. Uns liegt die Wireless-Variante zum Test vor!

Kommen wir gleich zu einem positiven „Sonderfall“: Das Gamepad ist mit der Playstation 3 sowie der Slim und Super Slim Edition kompatibel. Besitzer der doch schon etwas älteren Konsole aus dem Hause Sony werden hier also sicherlich Interesse zeigen. Ansonsten kann das Gamepad mit der Nintendo Switch (als günstive Alternative zum Switch Pro Controller) und dem PC gekoppelt werden.

Das Gamepad liegt mit seinem Leichtgewicht von 245 Gramm unverhofft gut in der Hand. Auch die Gummierung sorgt zusätzlich für ein angenehmes und griffiges Gefühl in den Händen. Optisch ist der Controller in relativ schlichtem Schwarz mit einem roten „Power“ Button gehalten. Somit wirkt der Rait keineswegs aggressiv oder gar überladen und ist vom Design her am ehesten mit einem xBox Controller vergleichbar.

Das Speedlink Rait Gamepad ist mit zehn gängigen Buttons, zwei Triggern und einem speziellen „Rapid“ Button mit „auto-fire“ ausgestattet. Dieser Modus führt eine (Funktions-)Taste mehrfach in schneller Folge aus, solange diese gedrückt wird. Zur Aktivierung müssen die „Rapid“ Taste und zeitgleich die enstsprechende (Funktions-)Taste gedrückt werden. Mit der gleichen Prozedur wird der Modus auch wieder ausgeschaltet.

Der Akku der wireless-Version verspricht ca. acht Stunden Spielzeit. Mittels USB-C Kabel wird der Akku innerhalb von zwei Stunden wieder geladen. Natürlich ist die Benutzung während des ladevorgangs möglich!

Nachfolgend die technischen Daten der beiden Varianten im Vergleich:

RAIT Gamepad Gamepad für PC/PS3/Switch

DirectInput- und XInput-Kompatibilität

Vibrationsfunktion

10 Knöpfe, 2 Trigger und Modus-Schalter

Digitales Steuerkreuz und 2 Analogsticks

Auto-Feuer-Funktion mit LED

Gummierte Oberfläche

Software inklusive

USB-A Verbindung

Kabellänge: 2m

Abmessungen: 147 × 105 × 67mm (B × T × H)

Gewicht: 245g (inkl. Kabel) RAIT Gamepad – Wireless Kabelloses Gamepad für PC/PS3/Switch

DirectInput- und XInput-Kompatibilität

Vibrationsfunktion

10 Knöpfe, 2 Trigger und Modus-Schalter

Digitales Steuerkreuz und 2 Analogsticks

Auto-Feuer-Funktion mit LED

Gummierte Oberfläche

Software inklusive

Verbindung: USB-A-Empfänger

Reichweite: bis zu 10m

Funktechnik: 2,4GHz

600mAh Lithium-Ionen-Batterie für über 8 Std. Spielzeit (Ladezeit ca. 2 Std.)

Abmessungen: 147 × 105 × 67mm (B × T × H)

Gewicht: 245g

Das Speedlink Rait Gamepad ist für 29,99 Euro als kabelgebundene Version und für 39,99 Euro als kabellose Version erhältlich. Alternativ könnt ihr euch aber auch schon für unsere Gewinnspielerinnerung eintragen 😉 Ab 19. Juli könnt ihr dann am Gewinnspiel teilnehmen und einen von mehreren Speedlink Preisen ergattern!