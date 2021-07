In unserem Speedlink Paket waren nicht nur der Rait Controller und das Tyalo Pakage, sondern zum Abschluss auch noch ein Speedlink Hadow Headset. Dieses ist speziell für Konsolen ausgelegt und für einen Preis von rund 30 Euro durchaus erschwinglich. Natürlich haben wir für euch einen Blick auf das Speedlink Hadow geworfen 🙂

Eines vorweg: natürlich funktioniert das Hadow auch am PC. Speedlink bietet zum einen eine PC-Version mit zwei 3,5mm-Klinkensteckern und einer Kabellänge von 2,3 Metern an, und eben die von uns in Augenschein genommene Konsolen-Variante mit einem 3,5mm-Klinkenstecker und 1,2 Metern Kabellänge. Beide Ausführungen sind für 29,99 Euro erhältlich.

Unboxing und Design

Das Speedlink Headow liegt in einem ansprechenden Karton vor uns. Das Headset selbst liegt darin von einer Pappstütze und Plastikfolie ummantelt. Beides entfernt, halten wir nun das Headow in den Händen. Der erste Eindruck wirkt wertig, nichts knarxt oder hat zu viel Spielraum. Die Ohrmuscheln sind rund geformt, was bei größeren Ohren ggf. nach einiger Zeit unangenehm werden könnte. Die Polsterung mit Kunstlederbezug leistet hier aber gute Arbeit, worduch das Headset sehr angenehm zu tragen ist, was natürlich auch mit an dem Gewicht von nur 270 Gramm liegt.

Viele Spielereien dürfen Käufer natürlich nicht erwarten. Am 1,2 Meter langen Kabel befindet sich ein Regler zur Lautstärke-Anpassung und ein Schalter zum Muten des Mirkofons. Dieses ist frei beweglich und hält sehr gut an der für es angedachten Position. Die Polsterung im Bügel ist am oberen Ende unterbrochen, aber auch das tut dem Tragekomfort nicht weh. Für den günstigen Preis ist die Verarbeitung alles in allem aber durchaus angebracht und überzeugt!

Das Speedlink Hadow in Aktion

Optisch konnte uns das Hadow bereits überzeugen, nun geht es aber an seinen Kern: die Leistung beim Gaming. Und hier bekommt man für wenig Geld vergleichsweise viel geboten! Der Tragekomfort ist sehr gut, zu keiner Zeit saß das Headset unangenehm. Gegner lassen sich bei Shootern fast problemlos orten. Der Bass ist vorhanden, jedoch nicht sehr kräftig ausgeprägt. Wenn man nun bedenkt, dass die generelle Abstimmung des Speedlink Hadov sehr "mittig" gehalten wurde und es keine zusätzliche Software zum Finetuning gibt, darf man hier durchaus sehr zufrieden mit der Leistung sein.

Für 29,99 Euro bekommt man das, was man in dem Moment sucht: ein einsteigerfreundliches Headset zu einem unschlagbaren Preis. Akustiknerds werden sich natürlich nach einer anderen Alternative umsehen müssen. In die höheren Preisklassen möchte unser Hadow aber ohnehin nicht eintauchen - und das muss es auch nicht! In dieser Preisklasse ist es ein tolles Headset für Einsteiger!

Natürlich wird auch das Speedlink Hadow an unserer kommenden Verlosung teilnehmen! Um das Gewinnspiel nicht zu verpassen, könnt ihr euch unten eintragen und erinnern lassen!