Die Verkaufs- und Download-Plattform Gamesplanet feiert 15. Geburtstag. Dazu gibt es im Rahmen des Anniversary Sale zahlreiche reduzierte Spiele und sogar ein Gratis-Game obendrauf! Noch bis zum 24. September könnt ihr euch die Schnäppchen sichern. Wir verraten euch, was sich besonders lohnt.

Was steckt hinter Gamesplanet?

Für diejenigen von euch, die Gamesplanet noch nicht kennen, ein paar kurze Infos zum digitalen PC-Spiel Vertreiber. Als direkter Vertragspartner der Publisher bietet Gamesplanet offizielle Digitalkeys für Steam, Uplay und Co. an. Ist also eine Sammelplattform für die inzwischen so zahlreichen digitalen Stores. Dort findet sich alles, was das PC-Gamer-Herz sich wünscht. Vollversionen, Addons, DLCs, Kombi-Spielepackende und immer wieder starke Rabattaktionen. Alle Keys kommen dabei direkt vom Publisher und sind für den Verkauf in Europa, teilweise weltweit, autorisiert. Auf der Homepage von Gamesplanet könnt ihr im breiten Angebot stöbern und auch schon neuere Spiele preisgünstiger als bei anderen Sales-Seiten erwerben.

Highlights des History & War Sale

Aktuell lassen sich im sogenannten History & War Sale ausgewählte Kriegs-Spiele und Strategie-Titel mit geschichtlichem Schwerpunkt für PC zu Schnäppchen-Preisen kaufen. Das Sortiment ist gewaltig, nehmt euch also ruhig Zeit, es ausgiebig zu erkunden, um nichts zu verpassen. Mit dabei ist beispielsweise die Definitive Edition des Strategie-Klassikers Age of Empires – Der Rollenspiel-Hit von 2018, Kingdom Come Deliverance – Ubisofts bewegendes Erste-Weltkriegs-Adventure Valiant Hearts – Alle Teile des Aufbaustrategie-Giganten Anno – Der neuste Teil der Crusader Kings Reihe und vieles, vieles mehr. Das alles mit Preisnachlässen von bis zu 91%! Zusätzlich bekommen Käufer von Games im Gesamtwert von mindestens 2 Euro das Strategiespiel Wargame Airland Batlle als Geschenk dazu. Einen ebenso guten Deal findet man höchstens bei Epic, der monatlich mehrere Spiele verschenkt.

Schon in den letzten Monaten gab es große Rabatt-Aktionen von Gamesplanet, u.a. zu Indie- und Arcade-Spielen, Action, Sport oder Horror. Nun ist insbesondere etwas für die Hobbyhistoriker sowie die Freunde von Aufbau-, Wirtschafts-, Echtzeit- und Rundenstrategie dabei. Dafür stehen ab sofort und noch bis zum 24. September über 400 Titel zur Verfügung, teilweise stark im Preis reduziert. Hier kann man also perfekt die persönliche Wunschliste abarbeiten. Egal ob euer Gamer-Ich sich im düsteren Mittelalter, der technologisierten Weltkriegsepoche oder der dystopischen Zukunft wohlfühlt, bei Gamesplanet findet ihr garantiert euer nächstes Lieblings-Strategiespiel!