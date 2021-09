Gratis-Spiele sind immer gut. Noch besser, wenn man statt einem gleich zwei bekommt! So wie in der Woche vom 10.09.21 beim Epic Games Store. Dieses Mal ist es ein unscheinbares aber kluges Überlebensspiel und ein Blockbuster-Titel á la Dark Souls.

Zwei Gratis Spiele: Sheltered und Nioh Complete Edition

Hierbei handelt es sich um das emotionale, postapokalyptisches Survival-Spiel Sheltered und das „soulslike“ Action-RPG Nioh:The Complete Edition. Fügt ihr die Vollversionen bis zum 16. September 2021 eurem Account hinzu, könnt ihr sie auch nach dem Ablauf des Gratis-Zeitraums kostenlos über euer Konto spielen. Ein viel besserer Deal also wie beim Playstation Pendant, wo man die monatlichen Gratis-Spiele nur weiter zocken kann, solange man sein PS+ Abo hat.

Selbst für Steam-Jünger, die bisher den Schritt zum Store-Rivalen gescheut haben, lohnt sich das Angebot. Denn einmal heruntergeladen, kann man die Spiele für alle Zeiten behalten, selbst wenn man danach nichts mehr von Epic wissen will. Auf der Homepage des Epic Games Store könnt ihr direkt mit dem Download anfangen und euch vorab die Gratis-Spiele der kommenden Woche anschauen.

Noch mehr Epic Games Gratis Spiele kommende Woche

In der kommenden Woche am 16.09.21 heißt es dann wieder pünktlich online gehen und sich die zwei Gratis-Titel schnappen. Spiel Nummer 1 ist dabei das eher unbekannte Speed Brawl von 2018. Dieses kombiniert harte Kämpfe und Elemente aus dem Jump and Run-Genre zu einem kurzweiligen Indie-Titel. Spiel Nummer 2 ist Tharsis von 2016. Im rundenbasierten Strategiespiel steuert ihr die erste bemannte Mission zum Mars und geht der Frage nach, woher ein mysteriöses Signal kommt – und wer es schließlich abgesetzt hat.

Die Auswahl von Epic ist also weiterhin gut getroffen und es ist für jeden was dabei. Seit dem Launch des eigenen Games Store 2018 hat der Spieleentwickler auch durch seine wöchentlichen Gratis-Games eine stetig wachsende Spielerschaft verzeichnet. Bis Jahresende soll wöchentlich weiterhin mindestens ein PC-Spiel gratis angeboten werden. So hat sich Epic innerhalb kürzester Zeit als schärfster Konkurrent für Steam auf dem PC-Gaming Markt etablieren können.

Wie es um den zähen Rechtsstreit zwischen Epic und Apple bezüglich Fortnite und des Apple Stores aussieht, könnt ihr in unserem neusten Artikel nachlesen. Für die Konsoleros unter euch dürften die Highlights des Playstation Showcase 2021 vom letzten Donnerstag interessant sein.