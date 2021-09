Am gestrigen Abend fand der PlayStation Showcase statt und enthüllte viel Video-Material zu bereits bekannten und neu vorgestellten Spielen. Sogar CEO Jim Ryan zeigte sich für einige Augenblicke im Showcase und verwies darauf, wie stolz man auf die Leistungen der PlayStation 5 sei. Im folgenden Artikel präsentieren wir euch nun die Highlights des gestrigen Showcase. Wer sich den gesamten Showcase nochmal ansehen will, kann sich das folgenden Video ansehen:

Zwei Remaster: Gaming-Klassiker im neuen Glanz

Gleich zu Beginn enthüllte der Showcase die Neuauflage eines Titels, über den sich wahrscheinlich sämtliche Star Wars-Fans gefreut haben dürften. Star Wars: Knights of the Old Republic erscheint in einem Remake für die PlayStation 5 – und damit zum ersten Mal überhaupt für eine PlayStation. Lucasfilm Games und aspyr arbeiten an dem großen Projekt und wir freuen uns auf mehr.

Vor Kurzem berichteten wir euch ebenfalls von einem beliebten Titel, der noch in diesem Jahr erscheinen wird. Während des PlayStation Showcase gab es nun auch endlich Videomaterial zu Alan Wake Remastered zu bestaunen. Am 5. Oktober erscheint der Psycho-Thriller-Titel für PlayStation 4|5.

Action-Games im PlayStation Showcase

Wer Lust auf eine extra Portion Action hat, kann sich auf die kommenden Titel freuen, die während des PlayStation Showcase gezeigt worden. Es gibt neues Material zu den folgenden Games: