Wenn wir morgens aufwachen und in einen neuen Tag starten, ist das meist ein freudiger Anlass. Zumindest für Leute wie uns, die nach wochenlangem Regen nochmal den Sonnenschein sehen dürfen. Aber wenn wir darüber einen Tweet absetzen, ist das nicht gerade etwas Einzigartiges.

Anderes gilt allerdings für ein „eingeschlafenes Spiel“ und seine Verkündung, dass es nun „erwacht“ sei. So verhielt es sich am gestrigen Tag mit Alan Wake, von dessen Account gestern ein Tweet „Awake“ ausging. Damit einhergehend bestätigte Sam Lake, Creative Director von Entwickler Remedy Entertainment, dass Alan Wake Remastered für PC, Xbox und PlayStation demnächst erscheinen werde.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Vor 18 Stunden ging ein Tweet raus, der Freunde des Psycho-Thrillers mit Freude erfüllte. Alan Wake ist „erwacht“. Im Herbst diesen Jahres soll Alan Wake Remastered für PC (Epic Games Store), Xbox und erstmals auch für PlayStation erscheinen. Dabei können sich sowohl Last-Gen- als auch Next-Gen-Gamer auf dieses überarbeitete Spielerlebnis freuen.

Vor elf Jahren erschien der Horror-Shooter Alan Wake für Xbox 360 und PC. Fans schlüpften in die Rolle des von Schlafstörungen geplagten Schriftstellers Alan Wake, der sich im Städtchen Bright Falls auf die Suche nach seiner Frau machen muss. Währenddessen wird er von in die Dunkelheit gehüllte Besessene gejagt, die er erledigen kann, wenn er sie mit Licht bescheint und sie anschließend erschießt.

Mit Alan Wake Remastered erleben Fans die Kulisse des Spiels in einem neuen Gewandt. Die gesamte Szenerie, einschließlich der Figuren, haben ein grafisches Makeover erhalten, um den Spielern ein cineastisches Gefühl beim Spielen zu geben. Dabei sollen auch Gamer mit Next-Gen-Konsolen auf ihre Kosten kommen. Weitere Details findet ihr dazu in einem offenen Brief von Creative Director Sam Lake.

Ein genaues Release-Datum wird Remedy Entertainment in Kürze bekannt geben. Schaut also auf der offiziellen Website oder dem entsprechenden Twitter-Kanal vorbei, um informiert zu bleiben. Wir werden euch natürlich auch auf dem Laufenden halten.