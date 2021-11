Sowohl der Early Access als auch der offizielle Launch von Battlefield 2042 sorgten für eine große Welle des Unmuts bei den Fans. Keiner konnte sich so recht erklären, warum man den Release verschoben hatte. Schließlich sei der Titel zum Großteil immer noch sehr unfertig. Verschiedenste Bugs und Host-Probleme minderten den Spielspaß gewaltig, was sich bereits bei den Bewertungen auf Steam niederschlägt. Nachdem bereits das erste Update vor dem weltweiten Release erste Mängel beheben sollte, folgt nun ein zweites. Was dieses genau enthält, verraten wir euch im Beitrag.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Selten hat DICE ein von den Usern so gehasstes Spiel veröffentlicht wie Battlefield 2042. Die übermäßig schlechten Reviews auf Steam und die enttäuschten Kommentare in den Sozialen Medien zeichnen ein negatives Bild eines Multiplayers, in den viele große Hoffnungen gesteckt haben. Doch DICE und EA scheinen Besserung geloben zu wollen. Zumindest deutet dies ein Tweet an, den man zum Wochenende abgesetzt hat:

Welche Neuerungen das kommende Update von Battlefield 2042 für euch bereit hält, fassen wir euch jetzt zusammen:

Wiederbelebungen : Wiederbelebte Spieler sind oft bewegungsunfähig. Der Fehler scheint gefunden und wird demnächst behoben. Auch die Probleme mit dem Respawn nehme man nun genauer unter die Lupe.



: Wiederbelebte Spieler sind oft bewegungsunfähig. Der Fehler scheint gefunden und wird demnächst behoben. Auch die Probleme mit dem Respawn nehme man nun genauer unter die Lupe. UAV-1 Interaktion : Die Drohne ist zum Wohle des Game-Balancing entfernt worden.



: Die Drohne ist zum Wohle des Game-Balancing entfernt worden. Fehlende Loadouts: Das Problem der fehlerhaften Datenübertragung scheint gefunden und wird nun bearbeitet, sodass ihr euch nicht jedes Mal neu mit dem Server verbinden müsst.



Das Problem der fehlerhaften Datenübertragung scheint gefunden und wird nun bearbeitet, sodass ihr euch nicht jedes Mal neu mit dem Server verbinden müsst. Fahrzeug-Balancing: Auch der Ausrüstung des overpowerten Hovercraft geht’s an den Kragen. Diese wird nun im Sinne des Game-Balancing abgespeckt.



Dieses und weitere Updates sollen Ende nächster Woche bei Battlefield 2042 online gehen. Weitere Details könnt ihr euch über den offiziellen Twitter-Account und der News-Seite auf der offiziellen Website ansehen. Weitere Meldungen zum Multiplayer-Shooter findet ihr hier.