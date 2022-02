Please enable JavaScript



Flauschige Wolle, kleine Hörner, ein flammend roter Blick, der auf definitive Dämonenbesessenheit hindeutet? Das ist Cult of the Lamb, ein schaurig schönes Cartoon-Adventure von Massive Monster. Der Indie-Titel soll in diesem Jahr für sowohl PC als auch Konsolen erscheinen.

Ein kleines Unschuldslamm in wollig, weicher Wolle entkommt dank eines mysteriösen Fremden nur knapp dem Tod. Dafür fordert er nur eine Sache: Die Gründung eines Kults in einer Welt der Falschgläubigen. Also macht sich das Schäfchen an die Arbeit und überzeugt immer mehr Tiere seinem Cult of the Lamb beizutreten. Wer kann schon zu einem solchen Gesichtchen nein sagen?

In Cult of the Lamb geht es vor allem um Ressourcenmanagement und Entscheidungsfindung. Erkundet fremde Gebiete, sammelt Rohstoffe und baut neue Gebäude für euren Kult. Haltet in euren Glaubensstätten Predigten ab und vergrößert eure Anhängerschaft. Ist eines eurer Schäfchen von euren Wundertaten nicht überzeugt? Dann vernichtet die Ketzer und besänftigt mit euren Ritualen die Götter! Werdet ihr von eurer Gemeinde abgöttisch geliebt oder schrecklich gefürchtet werden? Fällt diese Entscheidung selbst, wenn das Adventure im Laufe diesen Jahres für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheint.

