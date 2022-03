Das USB Mikrofon DOCKIN MP2000 soll Aufnahmen für Podcasts, Gesang oder Instrumental-Musik für Youtube, Spotify & Co extrem einfach machen. Durch die ausbalancierte Nierencharakteristik des Kondensatormikrofons soll es sich perfekt für Gesang- & Sprachaufnahmen im Studio oder zu Hause eignen und ist mit einem Preis von 89,95 Euro zudem noch sehr preisgünstig. Wir haben das MP2000 für euch unter die Lupe genommen.

Unser Mikrofon kommt in einer aufklappbaren schwarzen Kartonage bei uns an. Im Innern liegen - eingebettet in Schaumstoff - die einzelnen Komponenten. Im Lieferumfang enthalten sind das Mikrofon ansich, ein 3 Meter USB-Kabel, ein Schaumstoffüberzug als Windschutz, eine Mikrofonspinne und ein Tischstativ.

Schon beim Anheben des Kartons wird klar, dass hier nicht an Materialien gespart wurde. Der komplette Karton kommt auf ein Gewicht von 1,7 Kilogramm, alleine das Mikrofon wiegt knapp 380 Gramm.

tolle Verarbeitung der edlen Materialien

Dockin setzt bei den Materialien auf Metall. Sowohl der Corpus des Mikrofons als auch das Zubehör sind aus mattschwarzem Metall geformt. Der "Kopf" des Mikrofons ist mit einem Mesh-Gitter überzogen. unterhalb des Gitters sitzen auf der Vorderseite von oben nach unten der DOCKIN Schriftzug, der Bute-Button, ein Regler für die Aufnahmelautstärke, ein Regler für die Ausgabelautstärke (z. B. Kopfhörer) und ein 3,5mm Klinkeneingang.

Als wäre die Materialverarbeitung und die logische Anbringung der Funktionssteuerung nicht schon genug, verbirgt sich hinter dem Mesh-Gitter noch eine LED, die das Gitter wahlweise in einer von fünf Farben (rot, blau, grün, gelb, violett) erstrahlen lässt.

Funktionalität, die punktet

Die Knöpfe und Regler lassen sich intuitiv und leicht bedienen. Alle Knöpfe (Mute-Button, oberer Regler zum Einschalten des Lichts) haben einen sehr guten Druckpunkt. Man weiß auch ohne hinzusehen, wenn man den entsprechenden Knopf ausreichend gedrückt hat. Trotzdem wird jeder Knopfdruck von einer farblichen Untermalung begleitet. Eigentlich leuchtet der Mutebutton rot. Wird er gedrückt, weicht der durchgängige rote Schein einem Blinken: das Mikrofon ist somit ausgeschaltet. Durch Drücken des Aufnahmereglers wechseln wir zwischen den einzelnen Farben hin und her.

Für den Preis von weit unter 100 Euro einfach nur ein Top-Zustand!