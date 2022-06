27"-4K-UHD-PC-Monitor

Durch die 4K Ultra HD-Bildschirmauflösung von

3840 x 2160 Pixeln liefert der Monitor um 4-mal

gestochen schärfere Bilder als herkömmliches Full HD.

Durch das hochwertige IPS-Panel bietet der Monitor ein besonders großes Farbvolumen, welches auch bei sehr hellen Bildern satte Farben liefert und durch HDR 400 noch verstärkt werden kann.

Die extrem hohe Bildschirmaktualisierungsrate von 144 Hz verringert Verzögerungen und sorgt so

für eine ruckelfreie, ultra-flüssige Gaming-Action!

Gleichzeitig ermöglich die niedrige Reaktionszeit von nur 1 ms (MPRT) präzise Mausbewegungen und verhindert so Ghosting sowie Unschärfen.

So bist Du jedem Gegner gewappnet!