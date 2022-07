Please enable JavaScript play-rounded-fill



Das Fantasy-Rollenspiel Baldurs Gate 3 von Larian Studios gehört zu den sehnlichst erwarteten Rollenspiel-Hits der kommenden Jahre. Die Early Access Version wird schon regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten versorgt. Das gestern erschienene Update 8 „Of Valour and Lore“ bringt nun unter anderem auch die neue Barden-Klasse und eine Gnomen-Rasse mit sich. Es lohnt sich also jetzt schon in Baldurs Gate 3 reinzuschauen, wann der offizielle große Release ist weiß man zwar noch nicht genau, doch gibt es jetzt schon einiges an Inhalten.

Die wichtigsten Neuerungen aus dem neuesten Patch im Überblick:

Neue Klasse: Barde

Der Barde ist die neueste, langerwartete Klasse in Baldur’s Gate 3. Als Meister der Melodien teilen Spieler*innen sowohl Inspiration als auch Zerstörung aus und attackieren Feinde mit schnippischen Sprüchen oder spielen Lieder mit ihren Gefährten am Lagerfeuer.

Unterklasse “College of Valour”

Die Barden des College of Valour besitzen widerstandsfähige Fähigkeiten und Talente, mit denen sie an der vordersten Front der Schlacht kämpfen und gleichzeitig ihre Verbündeten stärken und inspirieren können.

Signature Feature „Combat Inspiration“

Diese Fähigkeit ermöglicht es, mithilfe von Valour einen Verbündeten zu inspirieren. Der Gefährte kann bei dem nächsten Attack Roll, Ability Check oder Saving Throw einen +1d6-Bonus verwenden. Der Verbündete kann den +1d6-Bonus auch zu dem Schaden des nächsten Waffenangriffs addieren oder für eine Runde einen +4 Bonus auf ihre Rüstungsklasse anwenden.

Unterklasse “College of Lore”

Die Barden des College of Lore sind auf der Suche nach Wissen und nutzen geschickte Wortspiele und magische Fähigkeiten, um Feinde zu schwächen und Verbündete zu stärken sowie zu inspirieren.

Signature Feature „Cutting Words“

Diese Fähigkeit ermöglicht es, die Scharfsinnigkeit des Barden zu nutzen, um eine Kreatur abzulenken und ihr Selbstbewusstsein zu kränken. Die Kreatur erhält bis zur nächsten Spieler-Runde eine 1d6-Strafe auf Attack Rolls, Ability Checks und ausgeteilten Schaden. Zu diesem Zweck wurden über 97 Beleidigungen für jeden Anlass aufgenommen.

Fähigkeit „Perform“

Mit dieser Fähigkeit kann jede Klasse ab Level 4 Musikinstrumente benutzen und jederzeit Lieder spielen, während einige NPCs auf die Darbietung reagieren und sich sogar dazu entscheiden, mit einzusteigen oder Spieler*innen auch zu belohnen.

Neue spielbare Rasse „Gnom“

Spieler*innen haben die Möglichkeit, in die Rolle eines Gnoms zu schlüpfen. Gnome sind lebhafte, abenteuerlustige kleine Kreaturen. Sie sind die erste neue spielbare Klasse seit Beginn der Early Access-Phase.

Swarm AI

Kleinere Gegner wie Tiere oder Goblins bilden fortan eine Gruppe im Kampf. Diese Gruppierungen bewegen sich und attackieren gemeinsam, wodurch die Kampferfahrung bei großen Schlachten insgesamt schneller und angenehmer wird.

Killcams

Bei kritischen Fernkampf-Treffern werden Kampfkameras genutzt, die Pfeile und magische Projektile in Szene setzen.

Hair-Upgrades

Alle Frisuren wurden mit einem neuen Hair-Shading-Model und weiteren Verbesserungen überarbeitet und Highlights sowie Vergrauungen stehen fortan bei der Charaktererstellung zur Verfügung.

Brasilianisches Portugiesisch

Baldur’s Gate 3 ist ab sofort mit brasilianisch portugiesischen Untertiteln spielbar.

Verbesserte Stabilität im Multiplayer

Spieler*innen mit langsamen, unzuverlässigen Internetverbindungen sollten dank implementierter Network Compression merkliche Verbesserungen der Stabilität und eine Reduzierung des Lags im Multiplayer-Modus mit Freunden bemerken.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Steam. Baldur’s Gate 3 ist aktuell im Early Access für PC und Google Stadia.