Roll17 und Private Division geben bekannt, dass Rollerdrome zum Release zu einem reduzierten Preis angeboten wird. Davon profitieren sowohl Gamer auf Steam als auch Abonnenten von PlayStation Plus.

Am 16. August starten wir mit Roll17 in eine adrenalingeladene Sportart der Zukunft. Um den großen Release von Rollerdrome zu zelebrieren, wird der Third-Person-Shooter zu einem Einführungspreis von 19,79 Euro angeboten. Mit diesem Preis wollen die Entwickler die Ära der 1970er zelebrieren, an die der Titel mit seiner retrofuturistischen Perspektive angelehnt ist.

Das Premierenangebot endet am 29. August, sodass der Titel im Anschluss für 29,99 Euro angeboten wird. Dieser Preis gilt auch für alle, die zum Release kein PlayStation Plus-Abo besitzen. Wer PlayStation Plus Premium-Mitglied ist, kann bis zum Release eine Game Trial des Shooters starten. Diese ist sowohl für PS4 als auch PS5 erhältlich.

Wenn ihr weitere Einblicke in den Entwicklungsprozess erhalten möchtet, könnt solltet ihr auf YouTube vorbei schauen. Episode 1 des Dev Diarys ist ab sofort unter dem Titel „Flow & Leveldesign“ einsehbar.

Mit Rollerdrome erwartet euch ein auf Rollerblades geschnallter Shooter, der euch einen Vorgeschmack in das Jahr 2030 gibt. Die neue Sportart namens Rollerdrome wird in einer großen Arena ausgetragen. Die TeilnehmerInnen sind mit Schusswaffen ausgestattet und skaten auf ihren Rollschuhen übers Parkett. Wer waghalsige Tricks abliefert und seine Geschwindigkeit nicht drosselt, erhält Munition, um die Gegner aus auszuschalten. Wer stattdessen langsamer wird, macht sich selbst zur Zielscheibe seiner Gegner und scheidet aus.

Rollerdrome wurde bereits während des PlayStation State of Play Anfang Juni angekündigt. Erfahrt mehr zu diesem und weiteren spannenden Titeln im folgenden Beitrag.