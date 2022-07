Please enable JavaScript play-rounded-fill



PlayStation geht weiter fleißig auf Shoppingtour. Nachdem letzte Woche der Kauf des Haven Studios abgewickelt wurde, sichert sich der Videospiel-Branchenriese die internationale E-Sport-Plattform Repeat.gg.

Repeat.gg ist vor allem dafür bekannt, E-Sport barrierefreier und Einsteiger freundlicher zu gestalten. So kann man auf der Plattform in kompetitiven, freien und kostenpflichtigen und gratis Turnieren mitmachen, unabhängig vom Skill- oder Erfahrungslevel. Für Fortnite, Call of Duty Warzone, League of Legends und mehr gibt es dabei Turniere, bei denen jeder mitmachen kann. Sonys Investition in den E-Sport Bereich, deutet auf große Zukunftspläne hin, um auch den Anschluss im Online-Multiplayer und E-Sport Bereich an die Microsoft Konkurrenz nicht zu verlieren.

Damit will Playstation zusammen mit Repeat.gg neue Wege des Online-Tournament Formats ergründen und für alle Spieler erschließen. Beide Seiten freuen sich über die Kooperation und wollen weitere Updates und konkrete Details in naher Zukunft bekanntgeben. Unabhängig davon will Repeat.gg weiter Turniere für Multiplattform-Titel unterstützen.