Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

2022 als großes Einkaufsjahr der großen Publisher Sony und Microsoft geht fröhlich weiter. Nun bestätigte Playstation, dass Haven Studios nun offiziell „Teil der Sony Familie“ ist. Der Deal bei dem das kanadische Entwicklerstudio von Assassin’s Creed Co-Creator Jade Raymond für eine unbestimmte Summe von PlayStation gekauft werden sollte, ist nun durch.

It's official! The agreement to acquire Haven has closed. Welcome to the PlayStation Studios family, @HavenStudiosInc! pic.twitter.com/rLFjsRYWdy — PlayStation (@PlayStation) July 11, 2022

Das besondere und für PlayStation wohl positivste am Deal, ist, dass Haven Studios in den letzten Jahren groß expandiert und gewachsen ist. 100 Mitarbeiter zählt das Unternehmen inzwischen, darunter zahlreiche Branchen erfahrenen Ingenieure und Cloud-Gaming-Spezialisten. Unter den neusten Anwerbungen war auch Jalal El Mansouri, der technische Architekt von Ubisofts Rainbow Six Siege.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem PlayStation Architekten Marc Cerny bekannt, der schon jetzt einen großen Einfluss auf die Evolution des Studios hat, wird in Zukunft spannend zu beobachten sein. Auf dem Gebiet R&D ist dies extrem spannend, was dabei in Zukunft herauskommt.

„Mark Cernyist einer der Hauptgründe, warum wir so viel in Forschung und Entwicklung und in dieses hochrangige Ingenieurteam investieren“, so Raymond. „Es ist nicht nur mit der Cloud verbunden, sondern auch mit etwas mehr zukunftsorientierter Forschung und Entwicklung. Ich kann jetzt nicht zu viel sagen, aber das ist offensichtlich eines der anderen Dinge, die ein großer Anziehungspunkt waren und für unser Team mit PlayStation aufregend sind. Natürlich ist Mark Cerny auch so etwas wie ein Rockstar, daher ist es wirklich aufregend, mit ihm zusammenarbeiten zu können.“ GamesIndustry

Eine vielversprechene Zukunft für Haven Studios und Playstation?

Außerdem teasten die Entwickler spannende neue Kooperationen und neue Projekte an, über die in Zukunft mehr bekanntgegeben werden soll. Ganz klar ist der Haven Studios Deal ein ganz großer für PlayStation, die damit nun dem großen „Rivalen“ Microsoft, weiter Paroli bieten, wenn es um die Monopolisierung des Videospielmarktes geht. Interessant ist dabei auch der Schwerpunkt von Haven Studios Innovationen. Die Cloud-Gaming-Entwicklung war bisher eher eine Spezialisierung von Microsoft. Offenbar will PlayStation, vor allem in Anbetracht der neusten PS Plus Anpassungen, auf dem Gebiet weiter aufholen.