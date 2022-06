Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Ubisoft

In diesem Jahr begeht Ubisoft ein besonderes Jubiläum. Die Assassin’s Creed-Reihe feiert ihr 15-jähirges Bestehen und kündigt eine Menge Events an, mit denen ihr so richtig in Feierlaune kommt. Einen ersten Vorgeschmack darauf lieferte der Auftakt-Stream am gestrigen Abend.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Jahr 2007 stiegen wir zum ersten Mal in den Animus und erlebten mit Altaïr die Geschichte der Bruderschaft. Jetzt, 15 Jahre später, sind wir im Zeitalter der Wikinger angekommen und haben vielseitige Veränderungen in der Reihe miterlebt. Wie die kommenden Monate für Fans überall auf dem Globus aussehen werden, verrät eine erste Übersicht.

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum beginnen mit vielen kostenlosen Inhalten in Assassin’s Creed Valhalla. Euch erwarten Feste, ein Waffenkammer-Update, neue Gräber und die Meisterherausforderung, Paket 2. Doch das größte Feature beschert euch der neue Gameplay-Modus: Die Vergessene Saga. In diesem Rogue-Lite-Modus geht es ums Kämpfen, Sterben und Lernen. Begebt euch nach Niffelheim für ein letztes Aufbegehren und einen ewigen Kampf gegen das Grauen, das dort verborgen liegt.

Ende des Jahres bringt Ubisoft die Geschichte um Eivor mit einem finalen Kapitel zu ihrem Ende. Dieses werden alle Spieler kostenlos entdecken können.

Weiterhin gibt Ubisoft bekannt, dass ab sofort eine 60 FPS-Version von Assassin’s Creed Origins verfügbar ist. Jetzt könnt ihr das alte Ägypten unter der Herrschaft von Kleopatra mit eurer PS5 und Xbox Series X|S erleben. Vom 16. Juni bis zum 20. Juni zockt ihr Origins sogar kostenlos.

Brotherhood Odyssey Valhalla

Was in Assassin’s Creed auf uns zukommt

Wie die Jubiläumsseite zeigt, könnt ihr ab sofort an einem wöchentlichen Quiz teilnehmen und auf tolle Preise hoffen. Außerdem könnt ihr mit #AC15 eure Fanmomente in den Sozialen Medien teilen. Eine abgebildete Übersichtskarte zeigt weiterhin, dass die kommenden Monate verschiedene Assassinen in den Fokus nehmen werden. Was heute mit Eivor begann, endet im September mit Altaïr und dem originalen Assassin’s Creed.

Im September dürfen wir uns außerdem auf eine große Ankündigung freuen, die die Zukunft von Assassin’s Creed weiter beleuchten wird. Wir würden uns natürlich über neue Infos zu Assassin’s Creed Infinity freuen.