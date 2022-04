Please enable JavaScript



Im Februar stellte uns Ubisoft die neue Saison von Rainbow Six Siege vor. Demon Veil ist das erste Kapitel von Jahr sieben und beschert uns eine Menge neuer Features. Dazu gehört neben der neuen Verteidigerin Azami auch die neue Map Emerald Plains. Diese ist ab sofort für alle SpielerInnen zugänglich.

Kaum eine Karte bei Rainbow Six Siege ist bisher edler gewesen. Emerald Planes bietet euch ein edel eingerichtetes, irisches Herrenhaus mit jeder Menge Platz für spannende Gefechte. Während die untere Etage mit einem modernen Stil glänzt, bietet die obere Etage einen klassisch schicken Stil, wodurch jeder Schusswechsel zu einem dekadenten Vergnügen wird. Den Aufbau der Map könnt ihr euch hier genauer ansehen.

Screenshot aus dem Trailer

Die mittelgroße Rainbow Six Siege Map bietet SpielerInnen zahlreiche Möglichkeiten ihre Umgebung für sich zu nutzen. Neben zerstörbaren Wänden können auch uneinsichtige Räume für den ein oder anderen Überraschungseffekt sorgen. Wer es riskant mag, kann sich von den Oberlichtern abseilen lassen und so in das nächste Stockwerk gelangen. Nutzt Emerald Plains ganz nach eurem Spielstil.

Welche Features euch in der aktuellen Saison von Rainbow Six Siege noch zur Verfügung stehen, verraten wir euch in einem weiteren Beitrag. In der nächsten Saison erwartet euch unter anderem ein belgischer Operator. Dazu findet ihr weitere Informationen bei der Roadmap.