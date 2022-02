Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Am Wochenende stellte Ubisoft das kommende Jahr des beliebten Shooters Rainbow Six Siege vor. In Year 7 unternehmen wir Reisen zwischen Asien, Europa und Südamerika. Die erste Season entführt uns ins Land der aufgehenden Sonne.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die erste Season des Jahr 7 von Rainbow Six Siege nennt sich Demon Veil. Sie beinhaltet eine neue Verteidigerin, eine neue Karte und den permanenten Spielmodus Team Deathmatch.

Beginnen wir mit der neuen Verteidigerin Azami. Sie besitzt modifizierte Kunai, japanische Wurfmesser, die beim Aufprall auf harte Untergründe wie Wände und Böden zerspringen. Aus diesen tritt explosionsartig eine Masse aus, die in Sekundenschnelle aushärtet. So entstehen sogenannte Kiba-Barrieren, die das Schlachtfeld auf verschiedene Weisen verändern kann. Sie sind zwar kugelsicher, können jedoch von Bomben zerstört werden. Azami ist in der Premium-Version des Season Pack enthalten und kann zwei Wochen später für R6-Credits erworben werden.

Azami Quelle: Ubisoft

Die Season Demon Veil enthält außerdem eine Map in Form eines irischen Country Clubs: Emerald Plains. Die schicke Clubanlage besteht aus einem Park sowie einer edel eingerichteten Villa, deren wertvolle Einrichtung das perfekte Setting für actionreiche Schusswechsel liefert. Sie wird im Laufe der Saison kostenlos für alle Spieler erhältlich sein.

Die neue Saison von Rainbow Six Siege ermöglicht auch die Angreifer-Neuwahl. Wenn Spieler in der Vorbereitungsphase wichtige Informationen zum gegnerischen Team erhalten, können sie ihre Angreifer an die Gegebenheiten anpassen und neu auswählen. Dieses neue Feature ist für jeden Modus verfügbar.

Weitere Details zu der ersten Season von Jahr 7 aus Rainbow Six Siege erhaltet ihr auf der offiziellen Website. Wusstet ihr übrigens, dass R6S immer noch weiter wächst? Wie viele Spieler mittlerweile mit dem Shooter erreicht worden sind, verraten wir euch im folgenden Beitrag.