Ab sofort stehen die drei Spiele von PlayStation Plus Essential zum Download bereit. Euch erwarten ein Plattformer, ein Horror-Game und ein Shooter.

Seit Juni steht das neue PS Plus-Konzept allen PlayStation-Gamern zur Verfügung. Die drei Abo-Versionen Essential, Extra und Premium bieten Abonnenten einen umfangreichen Spielekatalog, der dem Xbox Game Pass Konkurrenz machen soll. Wer bisher unter dem PS Plus-Abo gezockt hatte, spielt jetzt unter PlayStation Plus Essential weiter. Ab sofort stehen die drei Essential-Titel diesen Monats zum Download bereit.

Die PlayStation Plus Essential-Titel diesen Monats sind Crash Bandicoot 4, The Dark Pictures Anthalogy: Men of Medan und Arcageddon.

Mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time geht der beliebte Plattformer von Activision in seine vierte Runde. Die Bösewichte Neo Cortex und Dr N. Tropy sind aus ihrem Gefängnis ausgebrochen und richten nun großen Schaden im Universum an. Es wird Zeit für Crash wieder aktiv zu werden und die Schurken in ihre Schranken zu verweisen.

Mit The Dark Pictures Anthalogy: Men of Medan entführt euch 2K zu einem interaktiven Horrorfilm-Abend. Eine Gruppe junger Erwachsener findet während eines Tauchausflugs plötzlich auf einem Geisterschiff wieder, wo sie sich nicht nur vor übernatürlichen Machenschaften in Acht nehmen müssen. Ihr habt die Qual der Wahl und müsst kritische Entscheidungen fällen.

Arcade-Action von Illfonic erwartet euch in dem kunterbunten Shooter Arcageddon. Die Spielhalle von Gilly wird von einem Megaunternehmen mit einem Virus infiziert. Nun liegt es an euch, diesen Ort der Freude wieder zurückzuerobern. Ob ihr allein oder mit bis zu drei Freunden in dieses Adventure steigt, ist dabei euch überlassen.