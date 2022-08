Behaviour Interactive blickte am gestrigen Abend während eines Livestreams auf 30 Jahre Firmengeschichte zurück. Kanadas größtes, unabhängiges Studio enthüllte während Behaviour Beyond Neuigkeiten zu Dead by Daylight und stellte andere, kommende Projekte vor. Wir geben euch einen Überblick.

Seit nun drei Dekaden ist Behaviour Interactive im Gaming-Bereich aktiv. Die wohl größte Marke des Entwicklers, Dead by Daylight, feierte bereits im letzten Jahr sein fünfjähriges Bestehen. Mittlerweile kann das asynchrone Horror-Game eine Fangemeinde von über 50 Millionen Mitgliedern hinter sich versammeln. Dementsprechend stellten die Entwickler während des Behaviour Beyond Streams gleich zwei Neuigkeiten zum Multiplayer vor.

Zum einen erwartet euch bald ein neues Resident Evil-Kapitel in Dead by Daylight. In diesem trefft ihr auf den Killer Albert Wesker (Mastermind) sowie die beiden Überlebenden Ada Wong und Rebecca Chambers. Project W soll demnächst verfügbar sein.

Zum anderen ist seit gestern DBD-Spinoff HOOKED ON YOU: A Dead by Daylight Dating Sim exklusiv auf Steam erhältlich. Dabei handelt es sich um schräges Dating-Game, in dem ihr zwischen vier potenziellen Dating-KanditatInnen wählen könnt. Alle von ihnen sind Killer, sehnen sich aber trotz ihres düsteren Hintergrunds nach Zuneigung. HOOKED ON YOU ist Behaviours erster Vorstoß ins Genre der Visual Novels.

Die neue IP der Behaviour Beyond: Meet your Maker

Während des Behaviour Beyond wurde auch die neue IP Meet your Maker vorgestellt. In dem Builder-Raid-Game stehen nutzergenerierte Inhalte im Fokus, wobei jedes Level von den SpielerInnen selbst gestaltet werden soll.

In dem dystopischen Setting spielt ihr den Hüter der Chimära. Das lebende Experiment enthält reines, genetisches Material, das den Fortbestand des Lebens auf der Erde sichern soll. Als Hüter ist es eure Aufgabe mehr genetisches Material zu sammeln, indem ihr Außenposten errichtet und die Außenposten anderer SpielerInnen überfallt. Da kein Außenposten dem anderen gleicht, besitzt der Titel einen hohen Wiederspielwert. Der Titel soll 2023 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Erfahrt mehr auf der offziellen Website.

Neben diesen großen Neuigkeiten wurden auf der Behaviour Beyond noch drei weitere Titel enthüllt. Das Mobile-Game Jurassic World Primal OPS steht ab sofort für Android und iOS zum Download bereit. In naher Zukunft soll der Party-Brawler Flippin Misfits erscheinen. Zu guter Letzt wäre da noch PROJECT S, ein Open World-Puzzle-Game, das ihr allein, im Koop oder im großen Multiplayer erkunden könnt.

Wer möchte, kann sich den gesamten Behaviour Beyond-Livestream hier ansehen.