Zeit in eure Kampfanzüge zu steigen und euren Gegnern zu zeigen, wer der bessere Pilot ist! Gundam Evolution von Bandai Namco ist ab heute für den PC erhältlich. Eine Veröffentlichung auf anderen Plattformen ist für den Dezember vorgesehen.

Actiongeladene 6v6-Matches in drei spannenden, zielbasierten Modi erwarten euch ab sofort in dem F2P-Shooter Gundam Evolution. Schlüpft in einen der aktuell 12 mobilen Anzüge aus dem Gundam-Universum und nutzt ihre Kombination aus offensiven, defensiven und/oder unterstützenden Fähigkeiten, um im Gefecht die Oberhand zu gewinnen. Um weitere der legendären Einheiten freischalten zu können müsst ihr entweder Capital Points (CP) durchs Spielen verdienen. Oder ihr nutzt EVO Coins, die käuflich erworben werden können.

In Gundam Evolution könnt ihr entweder an Ranked Matches, Casual Matches oder Custom Matches teilnehmen. In einem Custom Match könnt ihr selbst ein Spiel nach euren Vorstellungen gestalten und eure Freunde zu eurem Raum einladen. XP werden hier nicht gezählt und auch das Resultat der Partie wirkt sich nicht auf euren Rang aus.

Auch in den Casual Matches wirken sich die Ergebnisse eines Kampfes nicht auf eure Ränge aus. Hier spielt ihr einen der drei zufällig ausgewählten Spielmodi Point Capture, Domination und Destruction. Jedes Community-Mitglied kann an diesen Partien teilnehmen.

Um an Ranked Matches teilnehmen zu können, müsst ihr durch das Spielen von Casual Matches mindestens Rang 20 erreicht haben oder den Premium Season Pass der jeweiligen Season besitzen. Wie in anderen Shootern findet das Match-Making nach Rang statt. Auch hier werden die Spielmodi zufällig gewählt.

Weitere Infos zum Kampfsystem findet ihr auf der offiziellen Website von Gundam Evolution. Wer an der Konsole spielt, kann ab dem 1. Dezember an PlayStation und Xbox loslegen. In einem weiteren Beitrag verraten wir euch mehr zum Spielprinzip des Shooters.