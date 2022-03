Please enable JavaScript



Entwickler BANDAI NAMCO Online und Publisher BANDAI NAMCO Europe kündigen heute GUNDAM EVOLUTION an, das 2022 in Europa, Nord Amerika und Japan für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, und Xbox One erscheinen wird. Die ersten Infos und der Trailer versprechen bombastische Multiplayer-Shooter Action.

GUNDAM EVOLUTION – Ein Mech-Online-Shooter der besonderen Art

BANDAI NAMCO Online veröffentlicht den Titel auf PC in den gleichen Regionen, sowie in anderen Regionen in Asien. GUNDAM EVOLUTION ist der erste Free-to-Play-Hero-Shooter der Serie und bietet eine 6-gegen-6-Teamspiel-Dynamik mit spielbaren Mobile Suits aus dem gesamten Gundam-Multiversum.

Das Spiel wird drei zielbasierte Spielmodi bieten: Punkteeroberung, Beherrschung und Zerstörung. Der Titel bietet eine Reihe einzigartiger Herausforderungen, die von den Teams verlangen, dass sie beeindruckende Offensiv- und Defensivstrategien entwickeln und umsetzen, um den Sieg davonzutragen.

Jede spielbare Einheit in GUNDAM EVOLUTION verfügt über eine Kombination aus offensiven, defensiven und/oder unterstützenden Fähigkeiten, die das Blatt im Kampf wenden können. Die Startliste der spielbaren Charaktere umfasst 12 Einheiten, darunter den klassischen RX-78-2 GUNDAM und den ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Zusätzliche Mobile Suits und anpassbare Gegenstände können auf zwei Arten freigeschaltet werden: Capital Points (CP), die durch das Spielen gesammelt werden, oder EVO Coins, die in der realen Welt erworben werden können.

Spielerinnen und Spieler, die einen Season Pass kaufen, schalten im Laufe des Spiels weiteres kosmetisches Zubehör frei, darunter Skins für Mobile Shits, Waffenskins und Waffenanhänger.

GUNDAM EVOLUTION wird in Europa offiziell auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam) erscheinen.