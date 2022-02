Der hauseigene Spiele-Abo Dienst von Playstation, PlayStation Now hat im März ein paar echte Highlights in peto. Es ist für jeden was dabei. Ein wenig ballern, ein wenig Puzzeln und ein wenig Storie! Unter anderem gibts es direkt zum Launch den action-geladenen Sooter Shadow Warrior 3 exklusiv im PS Now Abo! Schon morgen, ab dem 01. März 2022 stehen die vier neuen Titel, sowie zahlreiche weitere in der umfangreichen PS Now Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein PlayStation Now Monats Abo. Damit könnt ihr dann sogar auch ohne Installation und nur mit einer stabilen Internetverbindung losspielen. Ersten Gerüchten nach soll dieses aber schon bald mit dem Playstation Plus Abo in einem gemeinsamen einzigen Dienst zusammengelegt werden. Es bleibt spannend! Bis dahin genießt aber die vier neuen Spiele!

Shadow Warrior 3

Dieser Ego-Shooter bietet eine nahtlose Mischung aus rasantem Waffenspiel, messerscharfem Nahkampf und einem spektakulären freien Bewegungssystem. Ein ehemaliger Yakuza-Söldner und sein früherer Arbeitgeber, Orochi Zilla, der erst zum Erzfeind und dann zum Handlanger wurde, begeben sich auf eine abwegige Mission, bei der sie einen uralten Drachen einfangen müssen, den sie unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer tödlichen Mischung aus Klingen und Kugeln durchqueren sie unbekannte Teile der Welt, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse wieder zurückzudrängen. Alles, was sie dazu brauchen, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, ein Hauch von Magie und genug Feuerkraft, um die bevorstehende Katastrophe abzuwehren.

Crysis Remastered

Der klassische Ego-Shooter von Crytek ist mit actiongeladenem Gameplay, der Sandbox-Welt und packenden epischen Schlachten zurück, die euch schon beim ersten Mal begeistert haben – jetzt mit softwarebasiertem Raytracing und überarbeiteter Grafik. Die mit einem leistungsstarken Nanosuit ausgerüsteten Spieler können unsichtbar werden, um sich an feindliche Patrouillen heranzupirschen, oder ihre Stärke erhöhen, um Fahrzeuge zu zerstören. Die Geschwindigkeit, Stärke, Panzerung und Tarnung des Nanosuit ermöglichen kreative Lösungen für jede Art von Kampf, während ein riesiges Arsenal an modularen Waffen eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Spielstil bietet.

Relicta

Schlüpft in die Rolle einer Physikerin, die auf einer verlassenen Mondbasis gestrandet ist, und macht euch die Schwerkraft und den Magnetismus in diesem physikbasierten Ego-Rätselspiel gefügig. Kombiniert eure Fähigkeiten auf innovative Weise, um Rätsel aus dem Bereich der Physik zu lösen, Hinweise zu finden und die Details zur Untersuchung der Anomalie von Relicta zu ergründen. Stürzt ihr euch gleich ins Abenteuer oder nehmt ihr euch Zeit, um die Intrigen der Orbitalpolitik des 22. Jahrhunderts zu entwirren? In der endlosen Dunkelheit liegt ein Geheimnis begraben, das das Leben eurer Tochter fordern – oder das Schicksal der Menschheit verändern könnte. Seid ihr bereit, den Konsequenzen eurer Forschung gegenüberzutreten?

Chicken Police – Paint it Red!

Diese hartgesottene Detektivsatire ist reich an Geschichten und Dialogen und folgt damit der großen Tradition von Visual Novels und klassischen Abenteuerspielen. Sonny Featherland und Marty MacChicken waren einst ein legendäres Ermittlerduo, das Chicken Police genannt wurde. Aber das ist fast ein Jahrzehnt her und die Zeit ging nicht spurlos an ihnen vorüber. Jetzt sind Sonny und Marty gezwungen, an einem Fall zusammenzuarbeiten, der seltsamer ist als alles, was sie je zuvor erlebt haben. Sammelt tonnenweise Hinweise, Beweise und hochsensible persönliche Daten der zwielichtigen Gestalten von Clawville, um sie gnadenlos gegen sie einzusetzen!