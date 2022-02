Wie gewohnt hat eine Woche vor dem neuen Monat Playstation wieder seine Gratis-Spiele für PS Plus Besitzer bekannt gegeben. Neben Klassikern der alten Generation warten auch spannende Indie-Perlen sowie einer der besten Multiplayer für die aktuelle Konsole auf euch. Bis zum 28. Februar habt ihr außerdem auch noch die Möglichkeit euch die Gratis PS Plus Spiele vom Februar zu sichern!

Ark: Survival Evolved | PS4

In diesem MMO-Survival-Spiel erwacht ihr an der Küste einer mysteriösen Insel und müsst euch schnell an alles anpassen, was die feindselige Umgebung für euch bereithält. Sammelt Ressourcen, um Gegenstände herzustellen und Unterschlüpfe zu bauen, und nutzt eure neu gefertigte Ausrüstung, um leviathanische Dinosaurier und andere Kreaturen, die das Land durchstreifen, zu töten, zu zähmen oder zu züchten. Übrigens seid ihr nicht die einzigen Gestrandeten: Ihr könnt euch mit Hunderten anderer Spieler zusammentun – oder sie ausbeuten.

Team Sonic Racing | PS4

In diesem rasanten und spannenden Arcade-Rennspiel tauscht der schnelle Igel seine Laufschuhe gegen Räder ein. Messt euch in packenden Multiplayer-Rennen mit euren Freunden, rast durch atemberaubende Welten und arbeitet als Team zusammen, indem ihr Power-ups und Geschwindigkeitsboosts miteinander teilt. Wählt eine der kultigen, aus den Sonic-Spielen bekannten Figuren, die in drei unterschiedliche Charaktertypen unterteilt sind und schaltet bahnbrechende Fahrzeug-Anpassungen frei, die am besten zu eurem Rennstil passen. Ein toller Spaß für zwischendurch, vor allem mit Freunden!

Ghostrunner | PS5

In diesem Action-geladenen, rasanten First-Person-Abenteuer müsst ihr eure Klinge schwingen und knifflige Hindernisse überwinden, um euch in einer hoch auftürmenden Stadt ganz nach oben zu kämpfen. Mit eurem monomolekularen Katana lehrt ihr euren Gegner das Fürchten, eure übermenschlichen Reflexe schützen euch vor Kugelhagel und ihr könnt eine Vielzahl von speziellen Techniken anwenden, um euch zu beweisen. Gegner, die mit einem perfekten Schlag vernichtet werden können, gestalten Kämpfe schnell und intensiv. Nutzt eure überlegene Mobilität (und häufige Checkpoints!) in diesem furchtlosen, unendlichen Tanz mit dem Tod.

Ghost of Tsushima: Legends | PS4 und PS5

Das eigenständige, kooperative Multiplayer-Erlebnis** von Ghost of Tsushima ist von japanischen Volksmärchen und Mythologie inspiriert. Wählt aus vier einzigartigen Klassen – Samurai, Jäger, Ronin oder Assassine – und ladet Freunde ein oder nutzt das Online-Matchmaking, um Seite an Seite als Legenden in vier spannenden Spielmodi zu kämpfen. Schließt euch zusammen, um in den Story-Missionen voranzukommen, trommelt drei andere Spieler zusammen, um den Survival-Modus zu spielen, oder kämpft zu zweit gegeneinander im Rivals-Modus. Übrigens gab es im Zuge des Horizon Forbidden West Releases, mit einem Patch eine kleine Überraschung und Referenz auf Aloy im Hauptspiel von Ghost of Tsushima.