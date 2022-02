Please enable JavaScript



Lange haben wir gewartet, nun beginnt die Reise in den Verbotenen Westen endlich. Mit dem heutigen Tag ist Horizon Forbidden West exklusiv für die PlayStation erhältlich.

Sechs Monate nachdem Aloy ihren Kampf gegen Hades gewonnen hat, breitet sich einen neue Gefahr im Land aus. Eine rote Plage bedroht alles Lebendige und heftige Stürme fegen über die Regionen hinweg. Unsere mutige Protagonistin hat keine Wahl, sie muss in den Verbotenen Westen ziehen und diesen Gefahren ein Ende setzen.

Doch das Grenzland hält ebenfalls Bedrohungen für sie bereit: Neue Maschinen und Regalla mit ihrer Anhängerschaft stellen sich Aloy in den Weg. Auch der mysteriöse Sylens zieht in der Verborgenheit die Strippen. Darüber hinaus lastet die Bürde der Vergangenheit schwer auf ihren Schultern.

Immerhin hat Aloy sowohl neue als auch alte, treue Freunde an ihrer Seite, die sich gemeinsam mit ihr dieser Herausforderung stellen. Das ist die epische Geschichte von Horizon Forbidden West.

Vor fünf Jahren begann Guerilla mit der ergreifenden Story um Aloy in Horizon Zero Dawn. Seitdem hat sich eine riesige Fan-Gemeinde um die Geschichte der ehemaligen Ausgestoßenen und nun großen Heldin gebildet. Jetzt wird dieses Epos in dem neuen Teil Horizon Forbidden West endlich weitererzählt. Wie auch im ersten Teil erwartet euch eine lebendige Open World mit gefährlichen Maschinen und nicht minder gefährlichen Menschen. Findet mehr über den Untergang der Menschheit heraus und erhebt euch über unseren Ruin.

Wer Teil dieser packenden Geschichte sein möchte, kann Horizon Forbidden West im PlayStation Store käuflich erwerben. Darüber hinaus liefern wir euch in unserer großen Übersicht weitere spannende Informationen.