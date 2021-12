Während der Game Awards 2021 veröffentlichte Guerilla einen neuen Trailer zu Horizon Forbidden West. Am gestrigen Nachmittag veröffentlichte das Entwicklerstudio ein erneutes Video, in dem drei weitere Maschinen vorgestellt werden.

Wie wir bereits in einem vorangegangenen Artikel berichtet haben, erwarten euch in Horizon Forbidden West eine Reihe neuer Maschinen. Während wir euch zum Bebenzahn bereits einige Bilder zeigen konnten, blieb der Sonnenflügel noch ohne Darstellung. Dies ändert sich nun in dem neuen Trailer.

Der neue Trailer zu Horizon Forbidden West erinnert mehr an eine Naturdokumentation als an einen Spieltrailer. Während die Sonnenflügel mit gespreizten Flügeln die Sonnenenergie in sich aufnehmen, kugelt der Rollrücken wie ein tödliches Gürteltier durch die weiten Landschaften der Prärie. Auch der säure speiende Schlängelzahn ist in einer sandigen Wüstenregion zu sehen.

Aloy im Kampf mit einem Bebenzahn

Die Protagonistin Aloy wird ihre Hände voll zu tun haben, während sie unbekannte Orte erkundet, fremde Kulturen kennenlernt und sich mit diesen neuen Maschinen anlegt. Am 18. Februar 2022 erscheint Horizon Forbidden West exklusiv für die PlayStation 4|5. Weitere Neuigkeiten zu dem kommenden Action Adventure findet ihr hier. Vorbestellen könnt ihr auf der offiziellen Website.