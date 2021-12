Die heutige Nacht stand nicht nur im Zeichen der begehrten Game Awards 2021. Es wurden auch viele neue Trailer zu bereits bekannten und neuen Spielen veröffentlicht. Wir stellen euch eine Auswahl der gezeigten Videos vor.

In diesem Jahr war wohl kein Ereignis so spektakulär und so prall gefüllt mit neuen Videos und Weltpremieren wie die Game Awards 2021. Diese fanden nach einem Jahr Pause endlich wieder in der Microsoft Hall in Los Angeles statt. Während wir euch den Story-Trailer zu Elden Ring bereits im vorherigen Artikel gezeigt haben, wollen wir nun einen Blick auf die anderen Videos werfen, die gestern zum ersten mal gezeigt worden sind.

Neues zu Sonic the Hedgehog

Während der Game Awards 2021 gab es gleich zweimal etwas für Fans von Sonic the Hedgehog zu bestaunen. Zum einen wurde ein erster Trailer für den kommenden Film Sonic the Hedgehog 2 enthüllt. Darin zu sehen sind nicht nur die Hauptdarsteller aus dem ersten Teil, sondern auch der knuffige Tails und der grummelige Knuckles. Die Rolle des Letzteren hat übrigens kein geringerer als Idris Elba übernommen.

Darüber hinaus gab es endlich einen richtigen Enthüllungstrailer zu dem kommenden Spiel Sonic Frontiers. Der neue Teil des Franchise soll in etwa einem Jahr für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen. Das erste Mal angekündigt wurde das neue Spiel bereits während des Sonic Central Livestreams im Mai (wir berichteten). Welche Ambitionen SEGA mit dem Game verfolgt, haben wir euch ebenfalls bereits mitgeteilt.

Neues zu Horizon Forbidden West

In den letzten Wochen haben wir euch mit Infos zu Horizon Forbidden West gerade so beworfen. Jetzt können wir euch endlich einen neuen Trailer präsentieren, der tiefe Einblicke ins Setting erlaubt. Wir sehen die unterschiedlichen Landschaften des Spiels sowie neue Maschinen und Aloy in einer Reihe verschiedener Outfits.