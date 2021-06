Please enable JavaScript



Mit einem grafisch beeindruckenden Trailer kündigte Sega im Rahmen des Sonic Central ein neues Sonic the Hedgehog-Spiel an. Bisher wissen wir immer noch wenig über das im nächsten Jahr erscheinende Spiel. Deshalb horchte die Fanseite Sonic Stadium direkt an der Quelle nach. In einem exklusiven Interview mit Takashi Iizuka (Chef des Sonic-Teams bei Sega) erfahren Fans mehr zu den Zielen, die das Sonic-Team in dem neuen Spiel umsetzen möchte.

Seit einiger Zeit warten Fans auf ein neues Sonic-Spiel. Vor knapp einem Monat verkündete Sega, dass dieses lange Warten nun ein Ende habe. Ein neues Sonic-Spiel steckt bereits in den Startlöchern. In einem Interview mit der Fanseite Sonic Stadium erklärt Takashi Iizuka dazu, dass man große Pläne für diesen neuen Titel hege.

Genau wie Sonic Adventure sich vor 20 Jahren als zukunftsweisendes Spiel etablierte, habe man nun ähnliches mit dem neuen Titel des Sonic-Universums vor. Weil sich das Spiel allerdings noch mitten in der Produktion befände, könnte Iizuka keine genaueren Details bekannt geben. Was der Kopf des Sonic-Teams sagen konnte, was Folgendes:

… aber ich wollte sagen, dass das Entwicklerteam seine Zeit damit verbracht hat, etwas Neues und Herausforderndes zu machen. Durch eine Menge Trial & Error möchte das Team allen ein neues Sonic-Spiel präsentieren, und ich hoffe, dass Ihre herzliche Unterstützung ihrer Arbeit sie motivieren kann, diese Herausforderung wirklich zu meistern.

Im Verlauf der letzten zwei Dekaden hat sich einiges in der Gaming-Welt getan. Besonders die bahnbrechenden Leistungen der Next-Gen-Konsolen heben das Spielerlebnis auf eine neue Ebene. Wir können gespannt sein, wie Sega diese Technik für ein zukunftweisendes Sonic-Spiel nutzen wird.