Gestern zelebrierte Sega in einem Livestream das 30. Jubiläum von Sonic the Hedgehog. In dem Livestream Sonic Central erfuhren Fans alles über anstehende Events und Releases rund um den blauen Igel.

Fangen wir mit etwas Musik an! Am 23. Juni können Fans kostenlos den Klängen von Sonic lauschen. Ein symphonisches Orchester hat nämlich verschiedene Tracks aus dem Laufe der Jahre vertont und präsentiert sie den Fans im Rahmen des Summer Game Fest.

Weiterhin wird Sonic verschiedene Gastauftritte in Sega-Games erhalten. Zum einen können Fans ihren Avatar in Olympische Spiele von Tokio 2020 in ein blaues Sonic-Kostüm stecken. Zum anderen taucht der rasante Igel auch in dem Krankenhaussimulator Two Point Hospital auf. Dort können Fans nicht nur ihr Krankenhaus mit Dekorationen des blauen Igels ausschmücken, sondern auch ihr Personal in passende Kostüme stecken. Ab dem 30. Juli wird dieses Sonic Pack erhältlich sein.

In dem Thriller Lost Judgment wird es bald Sega Spielautomaten geben, auf denen man den Kampf-Klassiker Sonic The Fighters von 1996 ausprobieren kann. Ab dem 24. September steht euch diese Erweiterung zur Verfügung.

Die Höhepunkte von Sonic Central

Zunächst einmal überraschte man Fans mit der Ankündigung von Sonic Colors Ultimate. Ab dem 7. September können Fans das aus dem Jahr 2010 stammende Abenteuer in neuer Farbgewalt und an neuen Konsolen sowie am PC erleben.

Damit einhergehend gab man bekannt, dass ein zweiteiliger 2D-Animationsfilm erscheinen werde, der sich Sonic Colors: Rise of the Wisps nennt. Noch in diesem Sommer soll die erste Episode ausgestrahlt werden. Dieser soll nur einer von vielen Animationsprojekten sein, die im Laufe des Jahres ihren Weg zu uns finden.

Screenshot aus dem Livestream

Weiterhin kam es zu Auftritt von Joe Kelly, einer der Comicautroen von Man of Action, der von der Arbeit an Sonic Prime sprach. Diese animierte Serie soll im im kommenden Jahr auf Netflix erscheinen. Kelly versicherte den Fans, dass man viel Arbeit in die Serie stecke, in der Sonic das gesamte Universum retten müsse. Laut der Erklärungen des Autoren wird die Serie in die charakterlichen Tiefen von Sonic eintauchen. Wir werden eine Geschichte von Selbsterkenntnis und Wiedergutmachung erleben.

Wie jeder weiß, kommt das Beste immer zum Schluss. So ist es auch im Sonic Central Stream gewesen. Denn in den letzten Sekunden der Übertragung konnten wir noch einen Blick auf einen Trailer für ein neues Spiel erhaschen. Mysteriös und bildgewaltig zeigten sich die Szenen mit der Bekanntgabe, dass dieses Spiel nächstes Jahr erscheinen soll.

Sonic Zap ? Erscheint im nächsten Jahr für PS4|5 Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch und PC Screenshot aus dem Livestream

Natürlich kommt es im Laufe der Monate auch zu einigen Remaster-Projekten die auf verschiedenen Plattformen erscheinen werden. Damit einhergehend wird Sega auch verschiedene Merch-Artikel zum 30. Jubiläum von Sonic the Hedgehog veröffentlichen. Dazu findet ihr weitere Informationen auf der offiziellen Jubiläumswebsite.