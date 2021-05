Entwickler und Publisher Sega gibt bekannt, dass am 22. Juni 2021 das offizielle Videospiel Olympische Spiele von Tokio 2020 auf allen Plattformen (PS4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC, Stadia) erscheinen wird. In 18 olympischen Disziplinen können Spieler allein oder gemeinsam nach Gold streben.

Wenn wir schon nicht das Live-Event erleben konnten, freuen wir uns wenigstens auf das Game-Format, das uns Sega beschert. In Olympische Spiele von Tokio 2020 könnt ihr 22. Juni euren eigenen Athleten erstellen, der in kunterbunten Outfits um einen Platz auf dem Treppchen kämpft. Dabei habt ihr die Möglichkeit sowohl im Couch-Coop als auch online Freunde und Familie zu spannenden Wettkämpfen im Arcade-Stil herauszufordern.

Auf der offiziellen Website zum Spiel könnt ihr euch die verschiedenen Disziplinen genauer ansehen. Wir liefern euch in diesem Beitrag schonmal einen kleinen Vorgeschmack: Boxen, Tennis, Sportklettern, BMX, Hammerwerfen, 100 Meter Freistil (Schwimmen) und Fußball.

