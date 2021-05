Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Gestern Abend gab Sega bekannt, dass morgen im Rahmen des Sonic Central Neuigkeiten über Sonic the Hedgehog bekannt gegeben werden. Zum 30. Jubiläum diesen blauen Igels veranstaltet Sega einen großen Livestream, der am 27. Mai stattfinden soll.



Seit einiger Zeit warten Fans weltweit auf neue Informationen zu ihrem liebsten blauen Igel. Jetzt erlöst Sega die Community mit einer Ankündigung zu Sonic Central. Am 27. Mai um 18 Uhr unserer Zeit soll via YouTube und Twitch ein Livestream übertragen werden. In diesem werden erste Einblicke in neue Projekte, Partnerschaften und Events gewährt, die anlässlich des 30. Jubiläums von Sonic the Hedgehog geplant sind.

Im Jahre 1991 erschien das erste Spiel mit dem blitzschnellen blauen Igel in der Hauptrolle. Jetzt verzeichnet Sega eine riesige Menge an Videospielen mit Sonic in der Hauptrolle, einige Fernsehsendungen und sogar einen Kinofilm. Umso mehr freuen wir uns auf den Livestream, zu Ehren dieses beliebten Helden stattfinden soll.

Welches ist euer liebstes Spiel mit Sonic the Hedgehog und seinen Freunden? Teilt es uns auf den Social Media mit!