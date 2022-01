In etwas mehr als einem Monat ist es endlich soweit. Die Reise der mutigen Abenteurerin Aloy geht in Horizon Forbidden West weiter. Um euch mit dem neuen Setting vertraut zu machen, hat Entwickler Guerilla ein neues Video zu den verschiedenen Stämmen veröffentlicht. Trefft auf alte Freunde und neue Bekanntschaften.

So vielseitig die verschiedenen Maschinen von Horizon Zero Dawn sind, so unterschiedlich sind auch die menschlichen Kulturen. Die verschiedenen Stämme des postapokalyptischen Amerika unterscheiden sich nicht nur in ihrer Kleidung, sondern auch in ihren Weltansichten und Entwicklungsständen. Während die Carja bereits technische Errungenschaften wie Aufzüge besitzen und die Sonne wie eine Gottheit verehren, leben die Nora sehr einfach und beten die sogenannte Urmutter an. Auch in Horizon Forbidden West treffen wir auf neue Stämme, wie den Utaru und den Tenakth. Genau vorgestellt haben wir sie bereits in einem weiteren Beitrag.

Das neue Video von Horizon Forbidden West offenbart uns die Konflikte, die sich im Verbotenen Westen anbahnen. Zum einen droht die neue Rote Verderbnis alles Leben zu vernichten. Darüber hinaus haben die drei Clans der Tenakth einen brüchigen Frieden miteinander geschlossen. Gemeinsam versuchen sie sich einer neuen Gegnerin in den Weg zu stellen: Regalla und ihren Rebellen. Doch damit nicht genug. Gerüchte häufen sich über einen neuen, noch mächtigeren Stamm, der an der Küste des Westens Fuß gefasst zu haben scheint.

Ab dem 18. Februar könnt ihr selbst diesen Gerüchten nachgehen und die neuen Stämme kennenlernen. Doch Horizon Forbidden West ist nicht das einzige Projekt von Guerilla. Vor Kurzem hat man ebenfalls das PlayStation VR2 Adventure Horizon Call of the Mountain vorgestellt. In diesem Adventure werden wir zwar nicht in die Rolle von Aloy schlüpfen. Allerdings werden wir die Welt der Horizon-Reihe auf neue Weise erleben. Vorbestellen könnt ihr den PlayStation-exklusiv-Titel übrigens auf der offiziellen Website.