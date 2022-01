Wie aus dem Nicht kündigte Guerrilla Games‘ Studio-Director Jan-Bart van Beek vergangene Nacht ein neues Horizon Spiel an! Horizon Call of The Mountain wird Exklusiv für die Playstation VR erscheinen und im ersten Ankündigungs-Teaser gibts schon die ersten Bilder zu sehen. Und das alles rund ein Monat vor dem sehnsüchtig erwarteten Release von Horizon Forbidden! Wir fassen für euch die ersten Infos zusammen.

Was wir bisher über Horizon Call of the Mountain wissen

Bei der diesjährigen Presseshow von Sony Interactive Entertainment, der Consumer Electronics Show (kurz: CES) wurde ein ganz neues Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 vorgestellt. Doch noch mehr als das. Zusätzlich gab es einen kurze aber spannende Ankündigung zum ersten großen Titel des Playstation VR2. Horizon Call of the Mountain wird demnach ein VR2 exklusive Spiel sein und geht aus der Zusammenarbeit zwischen Guerrilla Games und den Firesprite Studios hervor.

Allzu viele Details zu Horizon: Call of the Mountain gab es erstmal natürlich nicht, doch scheint es klar zu sein, dass das Spiel im selben Universum wie die zwei Horizon Haupt-Titel spielen soll. Den Entwicklern nach, werden wir es hire mit einer „ganz neuen Erfahrung im „Horizon-Universum“ zu tun haben, die von Grund auf für PlayStation VR2 erschaffen wurde. So soll natürlich auch von der neuen Technologie und ihren zahlreichen Möglichkeiten reger Gebrauch gemacht werden. So zum Beispiel auch vom neuen PSVR2-Controller. Infos über die Handlung, das Setting, Gameplay und ähnliches zum Spiel gab es leider ebenso wenig wie ein Erscheinungsdatum. Wir denken, dass die Entwicklung sich noch in der Anfangszeit befindet und wir dieses und wohl möglich auch nächstes Jahr noch zahlreiche Einblicke in die VR-Welt von Horizon: Call of the Mountain bekommen werden.

Eins scheint jedoch schon festzustehen. Horizon: Call of the Mountain werden wir nicht mit der uns so vertrauten Protagonistin Aloy erleben. Stattdessen werden wir einen ganz neuen Charakter steuern können und mit ihm, so die Entwickler, „die Welt von Horizon auf ganz neue Art und Weise erleben können.„

Wir sind schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Playstation scheint den Wert ihrer Horizon-Marke deutlich erkannt zu haben und will daraus mit dem Ableger Horizon: Call of the Mountain noch mehr Fans, nun auch die Virtual Reality-Begeisterten erreichen.