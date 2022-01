Lange Zeit haben wir über die Veränderungen innerhalb von Horizon Forbidden West gesprochen. Jetzt wird es Zeit einen Schritt zurück zu treten und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ein neues Video von Guerilla stellt euch den Cast des Spiels vor und zeigt, wie die Arbeit mit Motion Capture funktioniert.

In einem guten Videospiel wachsen uns die verschiedenen Figuren ans Herz. Wir können uns mit ihnen identifizieren und erleben, wie sie über sich selbst hinauswachsen. Heute wollen wir uns mit den Personen auseinandersetzen, welche die Figuren von Horizon Forbidden West zum Leben erwecken. Der neue Behind the Scenes-Trailer stellt euch die altbekannten Synchronsprecher Ashly Burch (Aloy), John Hopkins (Erend), John MacMillan (Varl) und Lance Riddick (Sylens) vor. Außerdem könnt ihr die Stimmen von Kotallo (Noshir Dalal) und Tilda (Carrie-Anne Moss) kennenlernen.

In dem Behind the Scenes-Video sprechen die Schauspiel von Aloy, Erend, Varl und Sylens vor allem über die Charakterentwicklung ihrer Figuren. Es geht darum, was seid Horizon Zero Dawn passiert ist und wie die einzelnen Figuren zueinander stehen. Vor allem ist es schön mit anzusehen, dass MacMillan und Hopkins nicht nur als Varl und Erend mit einander auskommen. Das John-Duo hat sich auch während der Arbeit miteinander angefreundet.

Noshir Dalal ist begeistert von der Rolle des Kotallo und stellt seine Figur etwas ausführlicher vor. Der Krieger möchte das Ziel seines Anführers umsetzen und die drei verfeindeten Clans der Tenakth in Frieden vereinen. Dahingegen hält sich Carrie-Anne Moss bewusst bedeckt und erklärt lediglich, dass es sich bei der mysteriösen Tilda um eine manipulative Figur handelt.

Quelle: PlayStation

Lernt die beiden neuen Figuren kennen und begebt euch auf eine neue Reise mit alten Freunden, wenn Horizon Forbidden West am 18. Februar für die PlayStation erscheint. Wir liefern euch gern weitere Hintergrundinfos zum Titel.