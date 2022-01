Zwar kommt mit Horizon Forbidden West nächsten Monat ein Jahrzehnt-Highlight für die Playstation Konsolen raus, doch trotzdem sind auch die neuen PS Plus Gratis Games im Februar einen Blick wert! Wir stellen euch die drei Spiele vor, die sich wie immer an ein sehr breites Publikum richten. Egal ob Strategie, Action oder Shooter Fan, es kommt jeder auf seine Kosten. Im folgenden Blogpost findet ihr die offizielle Ankündigung von Sony Playstation.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

UFC 4

Für die Beat ’em up – Fans unter den Playstation Zockern gibts nächsten Monat mit UFC 4 ein echtes Highlight es Genres. In diversen Arenen in unterschiedlichsten Settings tretet ihr als knallharter Mixed-Martial-Arts Champion gegen zahlreiche Rivalen in 1 vs. 1 Duellen an. Im EA Sports Titel könnt ihr entweder solo im Karrieremodus oder in Online World Championships gegen echte Mitspieler antreten und eure Kampffähigkeiten am Controller unter Beweis stellen.

Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung

Passend zum im März erscheinenden Borderlands Spin-off Tiny Tinas Wonderlands gibts im Februar den fantastischen Standalone Action-First Person Shooter Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung. Das Prinzip ist ganz einfach, statt im apokalyptischen Sci-Fi Setting kämpft ihr euch in einer vom Tabletop Spiel Dungeons & Dragons inspirierten Fantasy Welt durch allerhand Monsterhorden. Dies könnt ihr ähnlich wie schon in den Borderlands Spielen komplett solo oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Mitspielern angehen. Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung ist besonders für Fans der Borderlands-Reihe ein Muss, aber auch Neueinsteiger und Shooter-erfahrene CoD-Veteranen kommen hier voll auf ihre Kosten.

Planet Coaster

Der Freizeitpark-Simulator Planet Coaster erfüllt euch den Lebenstraum euer ganz persönliches Disneyland zu erbauen. Im bunten aber mit unter komplexen Aufbauspiel müsst ihr verschiedenste Attraktionen, Touristenstände, Lokalitäten und mehr für eure Besucher bauen, um so viele Besucher wue möglich anzuziehen. Über 1.000 einzigartigen Bauteile stehen euch hierfür zur Verfügung. Wie viele Loopings für eure Achterbahn werdet ihr hinkriegen? Planet Coaster richtet sich vor allem an die Spieler, die Spaß am aufbauen, verwalten und verschönern haben.

Denkt außerdem daran: Bis zum 31. Januar habt ihr noch Zeit euch die aktuellen PS Plus Gratis Games Persona 5 Strikers, Dirt 5 und Deep Rock Galactic zu sichern.