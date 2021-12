Das neue Jahr wird für PS Plus Abonnenten mit ein paar echten Krachern eingeleitet. Im Januar 2022 stehen für euch drei frische Playstation Spiele zum Runterladen und für immer behalten bereit. Wie immer geht die Aktion vom 04. -31. des neuen Monats Januar. Noch könnt ihr euch also die letzten PS Plus Spiele des Dezembers sichern!

Das erwartet PS Plus Abonnenten im Januar

Persona 5 Strikers

Der Nachfolger des gewaltigen Japano-RPGs Persona 5 knüpft genau dort an, wo die Story des Hauptspiels aufgehört hat. Doch anders als im Original und so gut wie allen Rollenspielen aus Japan, geht es in Persona 5 Strikers nicht in rundenbasierte, sondern Echtzeit Kämpfe. Der fantastische Anime-Stil, die wuchtigen Kämpfe und zahlreiche tiefgreifende Rollenspielelemente machen aus dem JRPG einen Top-Titel für den langen Winter. Die verschiedensten Charaktere wachsen einem so sehr ans Herz, dass man auch nach über hundert Spielstunden den ATLUS Titel nicht aus den Händen legen und direkt mit den anderen Persona-Teilen weitermachen will.

Dirt 5

Im Januar ist mal wieder was für die Rennspielfans unter den PS Plus Abonnenten dabei. Die Dirt-Reihe gehört zu den festen Institutionen des Arcade-Racing Genres und der fünfte Teil der Reihe zu den besten der gesamten Serie. In gewohnten Dirt Manier fahrt ihr mit den verschiedensten mobilen Gefährten auf Off-Road Strecken in zahlreichen Wettbewerben und Modi. Dabei verdient ihr euch natürlich auch fleißig Belohnungen und schaltet noch mehr Autos für euren digitalen Fuhrpark frei. In Dirt 5 dürft ihr unter anderem Rom, China, New York und Norwegen unsicher machen. Vergesst aber bei der hübschen Umgebung der neuen Locations nicht, dass eure Rivalen immer nur einen Blick in den Rückspiegel von euch und der Top-Platzierung entfernt sind!

Deep Rock Galactic

Auch die Multiplayer-Freunde und PS Plus Abonnenten gehen im Januar nicht leer aus. In Deep Rock Galactic übernehmt ihr mit Freunden im Online-Koop bis zu vier Bergbauwütige Zwerge im Weltraum. Ein verrücktes wie spaßiges Szenario. Denn eure Aufgabe ist es, auf fremden Planeten möglichst viel wertvolle Mineralien zu sammeln, als Team verschiedene Aufgaben zu erledigen und euch dabei gegen die unterirdische, tödliche Flora- und Fauna zu wehren. Deep Rock Galactic verbindet dabei das des Action-Shooter Gameplay mit Survival und Crafting Elementen und durch die zufallsgenerierten Höhlen spielt sich jede Runde ähnlich wie im Rogue-Like Genre leicht anders.