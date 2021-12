Im Weihnachtsmonat Dezember beschert uns Playstations Abo-Dienst PS Plus drei erstklassige Gratis-Spiele. Wir stellen euch die Titel vor, die ihr ab dem 07. Dezember umsonst auf eure Konsole runterladen könnt und verraten, was sich besonders lohnt.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Godfall Challenger Edition

Der erste Titel war ursprünglich einer der großen Blockbuster zum Start der PS5. Leider kam der Action-Schnetzler Godfall, bis auf die schicke Grafik, nicht besonders gut an. Nun gibts den Fantasy-Klopper mit Diablo und Warframe Ähnlichkeiten als Gratis Spiel im PS Plus Abo. Jedoch mit einem krassen Einschnitt. Denn die Godfall Challenger Edition beinhaltet lediglich einen Herausforderungsmodus an Endgame-Inhalten. Für das Hauptspiel samt der Kampagne müsst ihr leider extra zahlen. Doch kann man diese abgespeckte Edition als „Demo“ sehen, mal ausprobieren und, falls es einem doch zusagt, komplett erwerben.

Die schicken Rüstungen gewähren euch besondere Fähigkeiten und Waffen. Sie sind quasi als „Klassen“ in Godfall angelegt

Im Epic Games Store erscheint Godfall: Challenger Edition übrigens ebenfalls! Auch mit exakt denselben Einschränkungen der Challenger Edition.

Lego DC Super-Villains

Im arcadigen Action-Lego-Spiel DC Super-Villains springt, kämpft, sammelt und rätselt ihr in gewohnter Lego-Videospiel-Formel in zahlreichen Levels der DC Comic-Welt. Ursprünglich mit Lego Star Wars begonnen, gibt es inzwischen kein Franchise, welches nicht auch ein eigenes Lego-Videospiel bekommen hat. Nun sind die Gangster, Antihelden und Bösewichte des DC Universums dran, die Welt vor einem noch größeren Übel zu retten. Dafür müssen sie unter anderem ihre Erzfeinde, die Justice League befreien!

Lego DC Super-Villains wartet mit zahlreichen spielbaren Bösewichten aus dem DC Kosmos auf. Selbst eher unbekanntere Gesichter wie Gorilla Grod sind dabei. Aber natürlich auch Joker, Harley Quinn, Cat Woman und mehr!

Mortal Shell

Den düstere Dark Souls Cousin zeichnet neben einer sehr immersiven und Dark Fantasy angelehnten Welt auch ein ganz besondere Gameplay Kniff aus. In der Welt von Mortal Shell findet ihr immer wieder Rüstungen, die ihr wortwörtlich mit eurem Charakter „in Besitz nehmen“ und steuern könnt. Jede Rüstung bietet ihre eigenen Fähigkeiten, Vor- und Nachteile. Und so gilt es diese, so wie eure spezielle Kraft des Erhärtens klug einzusetzen, um gegen zahlreiche Monster und beeindruckenden Bosse zu bestehen. Das unerbittliche und tiefgreifende Action-RPG fesselt einen von Anfang an und überrascht selbst „Souls-Veteranen“

Die Kämpfe in Mortal Shell wirken vielleicht etwas behäbig, doch hat man den Dreh erstmal raus, sind sie durch ihre Wuchtigkeit auch sehr befriedigend

Alle Spiele sind natürlich auch für nicht PS Plus Besitzer im PS Store erwerbbar. Dort laufen momentan auch sehr attraktive Jahresende Angebote also schaut mal rein! Wie es mit den Playstation Diensten PS Plus und PS Now weitergeht und welche Zukunft Sony für seine Gaming-Plattform noch hat, erfahrt ihr hier!